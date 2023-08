Prigożyn ma sobowtóra jak Putin? "Nadchodzi zemsta"

Torturowały papugę i wrzuciły ją do pralki. Sadystki pójdą do więzienia

Dr Walery Sołowiej: Prigożyn żyje i ma się dobrze. W katastrofie lotniczej w Rosji zginął jego sobowtór

Szef Grupy Wagnera został pochowany na cmentarzu w Sankt Petersburgu podczas cichej ceremonii. Wcześniej przedstawiciele rosyjskich władz ogłosili, że po przeprowadzeniu badań DNA szczątków znalezionych na miejscu katastrofy lotniczej w obwodzie twerskim można potwierdzić, iż Jewgienij Prigożyn był wśród ofiar. Ale niektórzy nadal twierdzą, że Prigożyn żyje i mógł na przykład sfingować swoją śmierć. W 2019 roku już raz przecież "oficjalnie" ogłaszano jest zgon, ale doniesienia te okazały się mocno przesadzone. Teraz teorię o tym, że szef wagnerowców żyje i ma się dobrze, poparł dr Walery Sołowiej, były profesor w moskiewskim Instytucie Stosunków Międzynarodowych. Cytowany przez Daily Mail naukowiec uważa, że w katastrofie nie zginął wcale prawdziwy Prigożyn, tylko jego sobowtór, którym Prigożyn posługuje się nie od dziś podobnie jak Władimir Putin. Prigożyn „żyje, ma się dobrze i jest wolny” - stwierdził Sołowiej. „Po pierwsze, samolot, którym miał lecieć Jewgienij Prigożin, został zestrzelony przez rosyjski system obrony powietrznej. Na pokładzie nie doszło do eksplozji. Został zestrzelony z zewnątrz. Operacja została opracowana w Radzie Bezpieczeństwa i została osobiście zatwierdzona przez rosyjskiego prezydenta” - zaczął naukowiec. „Samego Prigożyna nie było na pokładzie. Zamiast niego leciał jego sobowtór. Swoją drogą Władimir Putin doskonale o tym wie. Jeśli ktoś wierzy oficjalnym oświadczeniom władz rosyjskich, to co mogę powiedzie...?” - mówił dalej. Jak dodał, na początku przyszłego miesiąca ujawni kraj, w którym przebywa prawdziwy Prigożyn. Na razie zdradził jedynie, że nie jest to kraj afrykański.

Katastrofa samolotu wagnerowców miała miejsce 23 sierpnia. Według oficjalnej wersji wydarzeń zginął w niej Jewgienij Prigożyn

Samolot lecący z Moskwy do Sankt Petersburga z całym dowództwem Grupy Wagnera na pokładzie rozbił się w obwodzie twerskim w Rosji, zaledwie 50 kilometrów od rezydencji Władimira Putina na Wałdaju. Wszyscy pasażerowie i członkowie załogi zginęli na miejscu. W mediach pojawiły się zdjęcia płonących szczątków maszyny, a potem rosyjska agencja transportu lotniczego potwierdziła, że wśród ofiar jest m.in. Jewgienij Prigożyn. Od początku mnożyły się teorie na temat śmierci szefa Grupy Wagnera, niektórzy nawet podważają to, czy w ogóle zginął. Przecież w 2019 roku już raz przedwcześnie ogłoszono jego śmierć. W mediach społecznościowych niektórzy piszą, że Prigożyn mógł sfingować swoją śmierć, a tak naprawdę uciec drugim samolotem widzianym blisko miejsca katastrofy inni zapewniają, że tuż przed startem na pokład wniesiono paczkę z drogim winem i tam ukryto bombę. Teorię o ładunku wybuchowym podłożonym w maszynie zdają się potwierdzać filmy ukazujące moment, w którym samolot spada na ziemię. Najpierw pojawia się dym, potem maszyna bezwładnie runęła w dół. Wszystko rozegrało się w ciągu sekund. Wśród komentarzy dotyczących zdarzenia w obwodzie twerskim dominuje teoria, zgodnie z którą szef Grupy Wagnera faktycznie nie żyje, a jego śmierć była zamachem i zemstą Kremla za czerwcowy bunt w Rosji. Nie ukrywający swojego niezadowolenia z nieudolnego zarządzania rosyjską armią Prigożyn poprowadził wówczas swoich ludzi na Moskwę, ale po negocjacjach z Władimirem Putinem i Alaksandrem Łukaszenką zatrzymał się. Kazano mu wyjechać na Białoruś, rzekomo za gwarancję nietykalności.

Sonda Interesuje Cię przyszłość Grupy Wagnera? TAK NIE

Yevgeny Prigozhin is alive and plotting his revenge on Putin after body double was killed in plane assassination plot, Russian analyst claims https://t.co/s0fhQFGcgK pic.twitter.com/64iPPYijuJ— Daily Mail US (@DailyMail) August 29, 2023

Tego nie uczą w szkole! Quiz z wiedzy ogólnej Pytanie 1 z 10 Firma, która ma m.in. sklepy Biedronka pochodzi z jakiego kraju? Polska Hiszpania Portugalia Dalej