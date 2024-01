Mężczyzna z nożem zatrzymany blisko Placu Świętego Piotra. Chciał urządzić zamach podczas modlitwy papieża Franciszka?

Życie papieża Franciszka było lub nadal jest zagrożone przez zamachowca? A może tajemniczy mężczyzna, którego zatrzymano wczoraj, 29 stycznia w Watykanie, chciał mordować wiernych? Z Watykanu napłynęły bardzo niepokojące informacje. 29 stycznia policja zatrzymała niebezpiecznego mężczyznę, który zmierzał z nożem prosto na Plac Świętego Piotra. Miała tam odbyć się południowa modlitwa papieża Franciszka w obecności tłumu wiernych. Ludzie już gromadzili się na placu, kiedy włoscy policjanci namierzyli podejrzanie zachowującego się 52-latka. Skontrolowali go na via della Conciliazione, a wtedy okazało się, że ma on przy sobie nóż. Funkcjonariusze poprosili mężczyznę, by otworzył torbę. Stawiał opór, a w końcu wyjął z niej nóż i ranił policjanta, na szczęście lekko. 52-latek został obezwładniony i aresztowany. Według agencji Ansa wyjaśniła zatrzymany prawdopodobnie ma problemy psychiczne. Nie wiadomo, jakie dokładnie miał zamiary.

Papież przeciwko przemocy: "Zatrzymać natychmiast bomby i pociski, położyć kres wrogiemu nastawieniu, w każdym miejscu"

Tymczasem papież Franciszek wypowiedział się znów na temat pokoju na Bliskim Wschodzie. „Nigdy nie przestanę powtarzać mojego apelu, skierowanego szczególnie do tych, na których spoczywa odpowiedzialność polityczna: zatrzymać natychmiast bomby i pociski, położyć kres wrogiemu nastawieniu, w każdym miejscu" - powiedział papież włoskiemu dziennikowi „La Stampa”. "Słuszne i uzasadnione jest bronienie się, to tak, ale proszę- mówmy o uzasadnionej obronie po to, by uniknąć usprawiedliwiania wojen , które zawsze są błędem"- dodał Franciszek i zaapelował o to, by rozwiązać problem na Bliskim Wschodzie poprzez stworzenie dwóch państw.

Sonda Czy Franciszek jest dobrym papieżem? Tak, to najlepszy papież! Raczej tak Raczej nie Nie, to najgorszy ze wszystkich papieży Nie mam zdania

Police in Rome detain man who had knife in bag on boulevard leading to Vatican, Italian media say https://t.co/hs8knizDzB pic.twitter.com/bsAmu1T2zM— The Independent (@Independent) January 29, 2024

QUIZ. Czy umiesz rozpoznawać kolory? Te pytania mogą zaskoczyć! Pytanie 1 z 10 Jaki to kolor? Pistacjowy Czerwień faluńska Magenta Dalej