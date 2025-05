Przed konklawe: kongregacje kardynałów, przysięga personelu

Konklawe zaczyna się już 7 maja. Trwają ostatnie przygotowania

Trwają ostatnie przygotowania do konklawe, które rozpocznie się 7 maja wejściem kardynałów do Kaplicy Sykstyńskiej o godz. 16.30. Zanim to nastąpi kardynałowie gromadzą się na kolejnych kongregacjach generalnych zarówno po to, aby ustalać ostatnie szczegóły, jak również, aby modlić się o światło Ducha Świętego i rozmawiać na tematy ważne dla Kościoła i świata. W poniedziałek 5 maja zaplanowano dwie kongregacje – dziesiątą przed południem i jedenastą, która odbędzie się po południu. Wieczorem po godz. 19.00 Biuro Prasowe Stolicy Apostolskiej poinformuje o pracach kongregacji na konferencji prasowej. W Watykanie trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia procesu wyboru nowego papieża. Prace w Kaplicy Sykstyńskiej, gdzie kardynałowie dokonają wyboru, trwają od kilku dni. W weekend zamontowano piece, w których palone będą karty do głosowania i bomby dymne – z czarnym i białym dymem – a także komin na dachu Kaplicy Sykstyńskiej.

Udział w konklawe weźmie 133 ze 135 elektorów. Dwóch nie przybędzie z powodu choroby

Kardynałowie wejdą na konklawe do tejże kaplicy w środę 7 kwietnia około godz. 16.39, wzywając podczas procesji światła Ducha Świętego w hymnie „Veni Creator”. Udział w konklawe weźmie 133 ze 135 elektorów mających prawo głosu. Dwóch kardynałów nie przybędzie z powodu choroby. Już w w poniedziałek o godz. 17.30 zaplanowano natomiast ceremonię zaprzysiężenia wszystkich pracowników, którzy będą mogli mieć dostęp do kardynałów w czasie konklawe. To m.in. spowiednicy mówiący w różnych językach, dwóch lekarzy na wypadek nagłych wypadków, personel techniczny, kuchni i sprzątający oraz dowódca Gwardii Szwajcarskiej i funkcjonariusze służb odpowiadających za bezpieczeństwo.

Uczestnicy konklawe muszą złożyć przysięgę

Trzymając dłoń na Ewangelii złożą oni przysięgę przed kardynałem kamerlingiem w Kaplicy Paulińskiej, że pod karą ekskomuniki nie przekażą żadnej informacji związanej pośrednio lub bezpośrednio z wyborem nowego papieża nikomu, kto nie należy do grona kardynałów elektorów, a także, że nie będą używać żadnego urządzenia rejestrującego lub transmitującego dźwięk lub obraz czynności związanych z konklawe. Personel techniczy sprawdzi również pod nadzorem kamerlinga, czy w Kaplicy Sykstyńskiej nie zamontowano jakichś ukrytych urządzeń rejestrujących lub transmitujących. Kardynałowie, którzy gromadzą się na kongregacjach wystosowali kilka dni temu apel do Ludu Bożego na całym globie o modlitwę w ich intencji w tak ważnym dla Kościoła momencie.

