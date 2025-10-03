Przenoszą stolicę, bo nie ma wody! Zapadła decyzja władz

Prezydent Iranu ogłosił, że przeniesie stolicę z Teheranu z powodu niedoborów wody

W Iranie panuje tak wielka susza, że trzeba będzie przenieść stolicę! Prezydent Masud Pezeszkian ogłosił, że jego zdaniem przeniesienie siedziby władz państwowych jest już nie odległą perspektywą i jedną z rozważanych opcji, ale koniecznością. Podczas wystąpienia w prowincji Hormozgan przywódca zwrócił uwagę na dramatyczny spadek opadów. W ubiegłym roku wyniosły one zaledwie 140 mm, podczas gdy średnia norma to 260 mm – oznacza to redukcję o 50–60 proc. „Przy obecnym zużyciu transport wody do Teheranu może kosztować nawet 4 euro za metr sześcienny” – ostrzegł Pezeszkian. Według danych krajowych, 19 głównych zapór retencyjnych w Iranie pracuje obecnie z wydajnością poniżej 20 proc., a poziom wód w wielu z nich jest rekordowo niski. Dodatkowym problemem jest osiadanie gruntu w Teheranie, spowodowane nadmiernym wypompowywaniem wód podziemnych. W niektórych dzielnicach ziemia obniża się nawet o 30 cm rocznie.

Od 2013 roku z powodu suszy i degradacji gleby około 10 mln rolników musiało opuścić swoje farmy

Kryzys wodny narastał od dekad wraz z szybkim przyrostem ludności. W ciągu stu lat populacja Iranu wzrosła z 10 mln do ponad 92 mln. Równocześnie zasoby odnawialnej wody zmniejszyły się o około 35 proc. Największym obciążeniem pozostaje rolnictwo – pochłaniające 80 proc. zużywanej wody, często w sposób nieefektywny. Od 2013 roku z powodu suszy i degradacji gleby około 10 mln rolników musiało opuścić swoje farmy i przenieść się na obrzeża dużych miast. Pomysł przeniesienia stolicy pojawia się w irańskiej debacie od dziesięcioleci. W 2016 roku parlament zgodził się na analizę możliwych lokalizacji, jednak projekt zablokowały wysokie koszty oraz brak konsensusu politycznego. Pezeszkian jest pierwszym prezydentem, który oficjalnie uznał relokację stolicy za nieuniknioną.

Iranian President Masoud Pezeshkian said on Thursday that Tehran can no longer serve as the country’s capital, citing a worsening water crisis that has depleted key reservoirs serving the metropolis.https://t.co/Wp6wLBHsOw— Iran International English (@IranIntl_En) October 2, 2025

