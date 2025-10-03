Przenoszą stolicę, bo nie ma wody! Zapadła decyzja władz

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
Polska Agencja Prasowa
Polska Agencja Prasowa
2025-10-03 11:07

Zaskakująca decyzja władz Iranu! Ogłoszono właśnie, że stolica kraju zostanie przeniesiona z Teheranu gdzie indziej. Powód, przynajmniej oficjalnie, jest zarazem prozaiczny i zaskakujący. Mianowicie w Teheranie brakuje... wody. "Nie jest to wybór, lecz konieczność" - powiedział prezydent Iranu Masud Pezeszkian podczas przemówienia.

Teheran, Iran

i

Autor: Shutterstock Teheran, Iran

Prezydent Iranu ogłosił, że przeniesie stolicę z Teheranu z powodu niedoborów wody

W Iranie panuje tak wielka susza, że trzeba będzie przenieść stolicę! Prezydent Masud Pezeszkian ogłosił, że jego zdaniem przeniesienie siedziby władz państwowych jest już nie odległą perspektywą i jedną z rozważanych opcji, ale koniecznością. Podczas wystąpienia w prowincji Hormozgan przywódca zwrócił uwagę na dramatyczny spadek opadów. W ubiegłym roku wyniosły one zaledwie 140 mm, podczas gdy średnia norma to 260 mm – oznacza to redukcję o 50–60 proc. „Przy obecnym zużyciu transport wody do Teheranu może kosztować nawet 4 euro za metr sześcienny” – ostrzegł Pezeszkian. Według danych krajowych, 19 głównych zapór retencyjnych w Iranie pracuje obecnie z wydajnością poniżej 20 proc., a poziom wód w wielu z nich jest rekordowo niski. Dodatkowym problemem jest osiadanie gruntu w Teheranie, spowodowane nadmiernym wypompowywaniem wód podziemnych. W niektórych dzielnicach ziemia obniża się nawet o 30 cm rocznie.

ZOBACZ TEŻ: Czy Iran naprawdę był o krok od własnej broni jądrowej? Oto, co o tym wiemy

Od 2013 roku z powodu suszy i degradacji gleby około 10 mln rolników musiało opuścić swoje farmy

Kryzys wodny narastał od dekad wraz z szybkim przyrostem ludności. W ciągu stu lat populacja Iranu wzrosła z 10 mln do ponad 92 mln. Równocześnie zasoby odnawialnej wody zmniejszyły się o około 35 proc. Największym obciążeniem pozostaje rolnictwo – pochłaniające 80 proc. zużywanej wody, często w sposób nieefektywny. Od 2013 roku z powodu suszy i degradacji gleby około 10 mln rolników musiało opuścić swoje farmy i przenieść się na obrzeża dużych miast. Pomysł przeniesienia stolicy pojawia się w irańskiej debacie od dziesięcioleci. W 2016 roku parlament zgodził się na analizę możliwych lokalizacji, jednak projekt zablokowały wysokie koszty oraz brak konsensusu politycznego. Pezeszkian jest pierwszym prezydentem, który oficjalnie uznał relokację stolicy za nieuniknioną.

Super Express Google News
Sonda
Jak dużo wody wypijasz w ciągu dnia?
Quiz geograficzny dla bystrzaków. Znasz wszystkie nieoczywiste stolice? Do dzieła!
Pytanie 1 z 10
Stolicą Turcji jest...
Iran mówi o wojnie z USA. Nazywa Amerykę "zbójeckim reżimem"
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TEHERAN
WODA
IRAN