Publiczny nadawca ujawnił tajny plan Rosji. Tak chcieli uderzyć w Skandynawię i NATO

Jak informuje portal Onet.pl, przykładem takiego działania opisywanego w raporcie fińskiego wywiadu było np. masowe palenie Koranu w Szwecji i podsycanie w ten sposób napięcia w kraju. Celem Rosji było również wywołanie i eskalowanie konfliktu między Turcją a krajami europejskimi oraz NATO, a także wzbudzenie strachu przed islamem. Pomóc w tym miały np. murale antyislamskie, a także ośmieszające Turcję i szydzące z jej prezydenta Recepa Tayyipa Erdoğana. Planowano wykorzystać je w głównych miastach europejskich. Wszelkie działania, w tym również demonstracje, miały być szeroko rozpowszechniane w mediach społecznościowych.

W materiałach, do których dotarli reporterzy Yle, znajduje się także raport z operacji przeprowadzonej we Francji. Dokumentuje on rosyjską akcję zorganizowaną w centrum Paryża w 2023 r. To właśnie wtedy w mieście odbywały się antyislamskie i antytureckie demonstracje.

Dokumenty pochodzą z Centrum Dossier - ośrodka dziennikarstwa śledczego finansowane przez rosyjskiego opozycjonistę Michaiła Chodorkowskiego. Grupa niezależnych dziennikarzy zajmuje się w szczególności badaniem własności oraz przepływów pieniężnych rosyjskiej elity. - Skupiamy się głównie na Władimirze Putinie i jego najbliższym otoczeniu. Próbujemy również znaleźć informacje na temat działalności rosyjskich służb wywiadowczych. Co próbują zrobić w Europie, w Rosji i na całym świecie - mówi jeden z dziennikarzy cytowany przez Yle, który chwilę przed inwazją Rosji na Ukrainę uciekł z kraju i zamieszkał na Litwie.

