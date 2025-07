Puma zaatakowała 4-latka! Ojciec zachował się jak bohater

Puma rzuciła się na czteroletniego chłopca w amerykańskim parku narodowym. Ojciec rzucił się na ratunek

Mrożące krew w żyłach sceny rozegrały się w jednym z najpopularniejszych parków narodowych w USA. 21 lipca czteroletnie dziecko zostało zaatakowane przez pumę (znaną również jako górski lew) w Olympic National Park w stanie Waszyngton, a dokładnie w rejonie Victoria Overlook na Hurricane Ridge. Chłopiec spacerował z rodziną, gdy doszło do niespodziewanego ataku. Według informacji opublikowanej przez National Park Service (NPS) i cytowanych m.in. przez "USA Today" zdarzenie miało miejsce około godziny 15:15. Puma, która była oznakowana specjalną obrożą monitorującą, zaatakowała malucha na popularnym szlaku turystycznym. To rzadki, ale wyjątkowo niebezpieczny przypadek kontaktu człowieka z tym drapieżnikiem.

Według stacji CBS News chłopiec został już wypisany ze szpitala, a ocalenie zawdzięcza swojemu ojcu

Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe. Dziecko zostało przetransportowane helikopterem do szpitala w Seattle, gdzie przechodzi leczenie. Strażnicy parku rozpoczęli poszukiwania drapieżnika, do których następnie dołączyła wyspecjalizowana grupa tropiąca z psami. Pumę udało się namierzyć następnego dnia, 21 lipca. Jak poinformował NPS, zwierzę zostało odłowione. Nie jest jasne, czy zostało zabite. Śledztwo w sprawie zdarzenia wciąż trwa. Nie wiadomo, co sprowokowało pumę do ataku – to niecodzienne zachowanie dla tych z reguły płochliwych zwierząt. Ze względu na prywatność, park nie ujawnia dalszych szczegółów dotyczących stanu zdrowia dziecka, ale według stacji CBS News chłopiec został już wypisany ze szpitala, a ocalenie zawdzięcza swojemu ojcu, który rzucił się na ratunek i bohatersko wyrwał syna z paszczy pumy.

Jak się zachować przy spotkaniu z pumą?

U.S. Fish & Wildlife Service oraz National Park Service cytowane przez "USA Tprzypominają kluczowe zasady bezpieczeństwa dla turystów przemierzających tereny zamieszkiwane przez pumy:

Nie zbliżaj się do zwierzęcia.Zatrzymaj się i nie panikuj. Nie odwracaj się tyłem i nie uciekaj.Stań frontem do drapieżnika, mów spokojnie i stanowczo, a jeśli to możliwe – daj mu drogę ucieczki.Staraj się wyglądać na większego – unieś ręce, rozepnij kurtkę.Natychmiast podnieś małe dzieci lub zwierzęta domowe, aby nie spanikowały i nie próbowały uciekać.Jeśli zwierzę się zbliża – zachowuj się agresywnie, pokaż, że nie jesteś ofiarą, lecz zagrożeniem.W przypadku ataku – walcz zaciekle.

4-year-old attacked by mountain lion at Olympic National Park, officials say https://t.co/xWUEmkPlkf— USA TODAY (@USATODAY) July 22, 2025

