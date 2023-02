Putin grozi Europie "militarnymi konsekwencjami"! Chodzi o zbrojenie Ukrainy

Kadyrow wzywa do wojny z Polską. "To walka z satanizmem"

Rosja grozi Europie "militarno-politycznymi konsekwencjami", jeśli Ukraina dostanie samoloty bojowe. Brytyjski premier nie wyklucza ich przekazania

Jeśli nie przekażecie Ukrainie samolotów wojskowych, wojna na Ukrainie utknie w martwym punkcie - przekonywał Wołodymyr Zełenski podczas niedawnej wizyty w Wielkiej Brytanii. A Rishi Sunak w odpowiedzi dał mu nadzieję na otrzymanie takiej właśnie pomocy. Brytyjski premier powiedział w środę, że w kwestii dozbrajania Ukrainy każda opcja jest na stole, a samoloty bojowe są brane pod uwagę podczas rozmów dotyczących tej pomocy. Poinformował też, że do marca Wielka Brytania przekaże Ukrainie czołgi Challenger 2 i będzie szkoliła ukraińskie lotnictwo. Co na to Władimir Putin? Rosja ostro zareagowała na ostatnie słowa brytyjskiego premiera dotyczące wojny na Ukrainie. Rosyjska ambasada w Londynie wydała oświadczenie, w którym ostrzega przed rosyjską "odpowiedzią" w razie przekazania Ukrainie samolotów bojowych. Ambasada stwierdza, że Londyn w takim przypadku byłby odpowiedzialny za "kolejny stopień eskalacji i wynikające z niej militarno-polityczne konsekwencje dla kontynentu europejskiego i dla całego świata".

Brytyjski premier i prezydent Ukrainy podpisali deklarację jedności na poligonie w Dorset. "Jeśli chodzi o myśliwce, oczywiście są one częścią rozmowy"

Premier Rishi Sunak podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na poligonie w hrabstwie Dorset poinformował, że wspólnie podpisali deklarację jedności w sprawie praw narodów do suwerenności i demokracji. To właśnie w Dorset są szkoleni ukraińscy żołnierze. "Wspieramy tę retorykę działaniem. Jeśli chodzi o myśliwce, oczywiście są one częścią rozmowy. Dlatego ogłosiliśmy dziś, że będziemy szkolić ukraińskie siły powietrzne w standardzie NATO" - powiedział brytyjski premier, na razie nie przesądzając, czy dojdzie do przekazania Ukrainie samolotów wojskowych.

Sonda Czy przypuszczałeś, że Rosja rozpęta wojnę? Zupełnie nie, to było dla mnie wielkie zaskoczenie Tak, byłem pewien, że tak będzie W ogóle o tym nie myślałem

Putin chillingly threatens a 'response' if UK gives fighter jets to Ukraine https://t.co/pFDnxOLX64— Daily Mail Online (@MailOnline) February 9, 2023