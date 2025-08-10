Putin i Trump spotkają się na Alasce. Obawy przed zestrzeleniem samolotu?

Zofia Dąbrowska
2025-08-10 14:07

Dlaczego Donald Trump i Władimir Putin spotkają się akurat na Alasce? Wcześniej na miejsce negocjacji w sprawie wojny na Ukrainie wybierano kraje trzecie, takie jak Turcja czy Arabia Saudyjska. Ale 15 sierpnia spotkanie odbywa się na najwyższym szczeblu. Pojawiły się spekulacje, że może tu chodzić nie tylko o historię Alaski, ale i o czysto praktyczne względy bezpieczeństwa.

Trump vs Putin

i

Autor: AP Photo

Weteran sił nuklearnych USA uważa, że wybór Alaski na szczyt Rosja-USA może wynikać z obaw o zestrzelenie samolotu z Putinem

Już 15 sierpnia Donald Trump spotka się z Władimirem Putinem na Alasce. Prezydenci Rosji i Stanów Zjednoczonych mają rozmawiać na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Dlaczego przywódcy spotkają się akurat na Alasce? Wcześniej na miejsce negocjacji w sprawie wojny na Ukrainie wybierano kraje trzecie, takie jak Turcja czy Arabia Saudyjska. Doradca Putina, Jurij Uszakow, określił wybór lokalizacji mianem „całkiem logicznego”, podkreślając, że Rosja i Stany Zjednoczone łączy wspólna granica – właśnie na Alasce. Taki wybór ma wymiar nie tylko geograficzny, ale też symboliczny. Alaska została kupiona przez USA od Imperium Rosyjskiego w 1867 roku. Ale 15 sierpnia spotkanie odbywa się na najwyższym szczeblu i pojawiły się spekulacje, że może tu chodzić nie tylko o historię Alaski, ale i o czysto praktyczne względy bezpieczeństwa związane z osobą Putina.

"Gdyby Putin poleciał na Bliski Wschód, ukraiński wywiad mógłby oddać dwa strzały w jego kierunku"

Jake Broe, weteran Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych, który służył jako oficer ds. operacji nuklearnych i rakietowych (13N), ma swoje zdanie na temat kwestii Alaski. Youtuber i bloger napisał w mediach społecznościowych, że może chodzić o obawy przed... zestrzeleniem przez Ukraińców samolotu z Putinem. "Dlaczego Alaska?  Po pierwsze, Putin panicznie boi się zestrzelenia samolotu. Gdyby Putin poleciał na Bliski Wschód, ukraiński wywiad mógłby oddać dwa strzały w jego kierunku, gdyby przelatywał nad innymi krajami. Lecąc na Alaskę, będzie mógł bezpiecznie podróżować nad Biegunem Północnym" - napisał Jake Broe. Jak dodaje, wybór Alaski może też mieć wymiar symboliczny w tym sensie, że poszukiwany listem gończym Putin "chce odwiedzić terytorium USA i splunąć w twarz prawu międzynarodowemu i porządkowi opartemu na zasadach. Putin zabił miliony ludzi i jest terrorystą numer 1 na świecie. Trump zamierza go ugościć na terytorium USA jak bóstwo. Amerykańska demokracja upadła, a Putin chce to udowodnić wszystkim" - argumentuje amerykański weteran.

