Putin ma na to dwa tygodnie. Będzie się spieszył, jest ostrzeżenie

ISW: Ukraina dostała pomoc od USA, ale czekają ją trudne dni. Władimir Putin chce maksymalnie wykorzystać ostatni okres osłabienia Kijowa brakiem amunicji i zintensyfikuje ataki

Ukraina jednak dostanie amerykańską pomoc, blokowanie jej przez republikanów w Kongresie skończyło się. Wiemy to od 20 kwietnia, kiedy to wieczorem czasu polskiego Kongres przegłosował ustawę o przyznaniu 60,8 miliardów dolarów Kijowowi. Gdyby kongresmeni dalej uniemożliwiali pomaganie Ukrainie przez USA, mogłoby się to skończyć zwycięstwem Putina jeszcze w kwietniu, a potem rosyjski dyktator mógłby ruszyć dalej, nawet na kraje bałtyckie czy Polskę - ostrzegali eksperci. Na szczęście przynajmniej póki co szanse na spełnienie tego czarnego scenariusza zdecydowanie się zmniejszyły. Ale ISW ostrzega - choć Ukraina dostała pomoc od Ameryki, ale teraz musi przygotować się na wyjątkowo trudny czas!. Władimir Putin chce maksymalnie wykorzystać ostatni okres osłabienia Kijowa brakiem amunicji i zintensyfikuje ataki na Ukrainę.

Kiedy amerykańska pomoc realnie zacznie docierać na Ukrainę? Jedni mówią o tygodniu, drudzy o dwóch

"W związku z tym sytuacja na linii frontu prawdopodobnie w tym czasie będzie się nadal pogarszać, zwłaszcza jeśli siły rosyjskie zintensyfikują swoje ataki, aby wykorzystać okienko czasowe przed przybyciem nowej pomocy amerykańskiej” - piszą analitycy ISW. Kiedy pomoc od USA realnie dotrze na Ukrainę? Mówi się o tygodniu lub dwóch. Jak powiedział w niedzielę szef komisji ds. wywiadu w Senacie USA Mark Warner, dostawy rakiet dalekiego zasięgu ATACMS z USA na Ukrainę mogą rozpocząć się już w przyszłym tygodniu. Z kolei jak podaje portal tygodnika The Economist, cytując Michaela Kofmana z zespołu doradców Carnegie Endowment, dostawy zaczną się w ciągu dwóch tygodni.

Sonda Czy kraje członkowskie Unii Europejskiej powinny wspierać Ukrainę? Tak, wszystkie kraje UE powinny pomagać Tak, ale tylko te najbogatsze państwa Nie, to już za długo trwa Nie, Ukraina powinna radzić sobie sama od początku wojny Trudno powiedzieć

NEW: US Senate Intelligence Committee Chairperson Senator Mark Warner reported on April 21 that US provisions of military aid to Ukraine, including long-range ATACMS missiles, will be in transit to Ukraine "by the end of the week" if the Senate passes the supplemental… pic.twitter.com/TYy8WlvpJK— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) April 22, 2024

QUIZ. Wielkie wojny i ważne bitwy. Tylko ekspert da radę! Pytanie 1 z 30 Kto dowodził Spartanami podczas bitwy pod Termopilami? Temistokles Miltiades Leonidas Dalej