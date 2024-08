Putin ma podstępny plan? "Nie chce grać w tę grę"

Putin celowo nie wygania Ukraińców z Rosji? "New York Times" cytuje ekspertów, którzy mówią o planowym działaniu rosyjskiego dyktatora

Od 6 sierpnia trwa ukraińska ofensywa w obwodzie kurskim. Armia przekroczyła granicę z Rosją i zdobywa kolejne miejscowości. Mijają kolejne tygodnie, a wojska Putina nie pokonały jeszcze Ukraińców na własnym terenie. Czy to po prostu kompromitacja rosyjskiej armii, a może coś innego? Według „New York Times” działanie Władimira Putina w związku z ukraińską ofensywą w obwodzie kurskim jest celowe. Dlaczego? Zdaniem cytowanych przez amerykańskich dziennikarzy ekspertów Putin przemyślał sprawę i uznał, że jeśli przerzuci siły w rejon Kurska, to ucierpi na tym zdobywanie Donbasu, a przecież Ukrainie właśnie o to chodzi. „Choć Rosję zaskoczyła ofensywa w obwodzie kurskim, to bardziej zależy jej na zajęciu Pokrowska, który jest kluczowym ośrodkiem logistycznym w Donbasie na wschodzie Ukrainy, i jej przywódcy nie chcą przemieszczać żołnierzy z tego frontu” – cytuje gazeta przedstawicieli władz krajów zachodnich oraz ekspertów wojskowych takich jak płk. Markus Reisner z głównej austriackiej akademii wojskowej. "Celem letniej ofensywy rosyjskiej jest co najmniej zajęcie Pokrowska” - uważa pułkownik z Austrii. „Gdyby (Rosjanie) rzucili wszystkie swoje siły na obwód kurski, graliby w ukraińską grę” – dodał były rosyjski dyplomata Nikołaj Sokołow, z Wiedeńskiego Centrum Rozbrojenia i Nieproliferacji.

Ukraińska armia od 6 sierpnia zajmuje kolejne tereny w Rosji. Zaatakowany kolejny obwód

6 sierpnia ukraińska armia niespodziewanie wkroczyła do Rosji od strony obwodu kurskiego, prze dalej i odnosi sukcesy, a Władimir Putin najwyraźniej nie radzi sobie z tymi postępami. "Terytorium w obwodzie kurskim w Rosji, które zajęły Siły Zbrojne Ukrainy, powiększyło się do 1263 kilometrów kwadratowych, a liczba kontrolowanych przez nas miejscowości - do 93" - powiedział 20 sierpnia naczelny dowódca ukraińskiej armii, generał Ołeksandr Syrski. Walki trwają także w obwodzie biełgorodzkim. W trzecim granicznym obwodzie rosyjskim, briańskim, też wprowadzono „stan operacji antyterrorystycznej”.26 sierpnia poinformowano, że szczątki zestrzelonych ukraińskich dronów uszkodziły kilka domów w miastach Saratow i Engels w obwodzie saratowskim, nie będącym obwodem przygranicznym. Siły ukraińskie zniszczyły wszystkie trzy mosty na rzece Sejm, odcinając tysiącom żołnierzy Putina drogę ucieczki. „Gdyby powiedziano im [sojusznikom Kijowa] kilka miesięcy temu, że planujemy taką operację [w Kursku], wielu ludzi na świecie powiedziałoby, że jest to nierealne i że jest to przekroczenie rzekomo najczerwieńszej ze wszystkich czerwonych linii, jakie ma Rosja” – powiedział Zełenski na spotkaniu z dyplomatami, cytowany przez Interfax Ukraina. Jak dodał, zachodni partnerzy właśnie dlatego o niczym nie wiedzieli. Tymczasem strona rosyjska oskarża Zachód o uczestnictwo w przygotowaniach do operacji w Rosji. Najpierw zrobił to doradca Putina Nikołaj Patruszew, potem dziennik "Izwiestija", powołując się na źródła w rosyjskim wywiadzie zagranicznym, stwierdził, że według nich za organizacją ataku na obwód kurski stoją USA, Wielka Brytania i Polska.

Sonda Czy Ukraina wygra wojnę z Rosją? Tak Nie Nie mam zdania

IAEA chief Grossi said that cases of military activity near the Kursk nuclear power plant raise concerns for its safety. He also said that he would discuss with Zelenskyy the situation at the Zaporizhia nuclear power plant and the issue of expanding the IAEA presence in Ukraine. pic.twitter.com/4Gcb7RBPfD— NEXTA (@nexta_tv) August 27, 2024

Które państwo jest większe? Quiz tylko dla ekspertów Pytanie 1 z 15 Stany Zjednoczone czy Kanada Stany Zjednoczone Kanada Dalej