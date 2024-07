To ci, którzy oblewają farbą zabytki

Wołodymyr Zełenski ogłosił, że Chiny "wspierają integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy" oraz nie dostarczają uzbrojenia Rosji

"Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba, który w tych dniach odwiedza Chiny i przeprowadził już rozmowy ze swoim odpowiednikiem (Wangiem Yi), poinformował mnie o wynikach swojego spotkania. Wizyta ukraińskiego urzędnika na tym szczeblu odbywa po raz pierwszy od wielu lat i to jest dobre. Jest to wyraźny sygnał, że Chiny wspierają integralność terytorialną i suwerenność Ukrainy" - powiedział prezydent Wołodymyr Zelenski. Jak dodał, Kułeba uzyskał w Chinach potwierdzenie, że kraj ten nie dostarcza Rosji uzbrojenia. Strona chińska podkreślała konieczność dążenia do pokoju i zawieszenia broni. "Chociaż warunki i czas nie są jeszcze dojrzałe, wspieramy wszelkie wysiłki na rzecz pokoju i jesteśmy gotowi nadal odgrywać konstruktywną rolę w osiągnięciu zawieszenia broni i wznowieniu rozmów pokojowych" - przekazała rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning na briefingu prasowym w Pekinie.

Jakie jest stanowisko Chin wobec wojny na Ukrainie? Nie potępiły inwazji, ale wzywają do pokoju

Przypomnijmy, że stanowisko Chin wobec wojny na Ukrainie od jej wybuchu było niejasne. Chiny zachowywały formalnie neutralność, wielokrotnie wzywały do pokoju i potępiały groźby nuklearne, ale w swoim planie pokojowym z 2023 roku żądały m.in. zniesienia sankcji na Rosję i nic nie wspominały o oddaniu Ukrainie ziem zagrabionych po 2014 roku przez Rosję, co jest dla Kijowa warunkiem zakończenia konfliktu. Nie potępiły też otwarcie rosyjskiej agresji. Niepokój wzbudziły ostatnio wspólne ćwiczenia wojskowe wojsk chińskich i białoruskich przeprowadzane na poligonach w rejonie Brześcia, blisko polskiej granicy.

