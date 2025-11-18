Putin nie wie, jak wygrać wojnę! Padają szokujące liczby. Czeka go "straszliwe rozliczenie"

Według "Economist", Władimir Putin nie ma strategii zwycięstwa w wojnie z Ukrainą, co stawia go w trudnej sytuacji.

Konflikt, który miał trwać krótko, zbliża się do czwartego roku, a Rosja ponosi ogromne straty militarne.

Brak postępów i rosnące straty mogą doprowadzić do wewnętrznego kryzysu w Rosji i eskalacji działań Putina.

Co czeka Rosję i świat, jeśli Putin nie znajdzie wyjścia z impasu wojennego?

"Władimir Putin nie ma planu na wygranie wojny przeciw Ukrainie, a nawet w dyktaturach przywódcę, który nie ma teorii zwycięstwa, czekają kłopoty" - tak w poniedziałek, 17 listopada, pisze tygodnik "Economist". Przypomina jednocześnie, że w czerwcu 2026 roku, o ile wówczas nadal będzie trwała wojna Rosji na Ukrainie, konflikt będzie już dłuższy niż I wojna światowa. Wojna, którą Putin chciał wygrać w kilka dni, trwa już niemal cztery lata, a Kijów się nie poddaje. "Economist" twierdzi, że rosyjski przywódca nie ma kompletnie planu na to, jak wygrać. "Im więcej ludzkich istnień Putin zmarnuje dziś w tym konflikcie, tym większy kryzys czeka go jutro" - pisze.

Putin nie wie, jak wygrać z Ukrainą

Brytyjski tygodnik wskazuje, że Putin nie umie pokonać Ukrainy na polu walki. "Letnia ofensywa w tym roku, trzecia i najbardziej ambitna, okazała się żałosną klęską. Do połowy października liczba rosyjskich ofiar śmiertelnych i rannych w tym roku wzrosła niemal o 60 proc. i wynosi między 984 tys. a 1 milion 438 tys. Bilans zabitych to od 190 tys. do 480 tys. Prawdopodobnie na każdego zabitego Ukraińca przypada pięciu zabitych rosyjskich żołnierzy" - wyliczają dziennikarze. Dodają, że - aby móc okupować uznawane za swoje regiony - Rosja musiałaby przez kolejne pięć lat czynić postępy. A wówczas liczba poległych rosyjskich żołnierzy wyniosłaby już około czterech milionów. Co dalej?

"Straszliwe rozliczenie z narodem"

"Economist" uważa, że w 2026 roku wojna będzie nadal trwała, a Putin będzie liczył na to, że prezydent Donald Trump albo Europa stracą cierpliwość. "Jeśli jednak tak się nie stanie, to rosyjskiego dyktatora może czekać straszliwe rozliczenie z narodem". "Gospodarka kraju została oddana wojnie w zastaw, Rosja podporządkowała się Chinom i zdziesiątkowała całe pokolenie młodych mężczyzn. Gdy Rosjanie zadadzą sobie pytanie »i po co?«, przed światem pojawi się kolejne zagrożenie: Putin może bowiem zaakceptować porażkę za granicą i wprowadzić terror w kraju, lub może eskalować wojnę".