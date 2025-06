Rosja ostrzega Trumpa?! Mówi o Iranie. "Zareagowalibyśmy bardzo źle!"

Donald Trump powiedział w czwartek, 19 czerwca, że wciąż nie podjął decyzji o tym, czy zaatakować Iran i że zrobi to "w ciągu najbliższych dwóch tygodni". Wcześniej sugerował, że Stany Zjednoczone mogą zabić duchowego i politycznego przywódcę Iranu ajatollaha Alego Chameneia, choć zaznaczył, że "przynajmniej na razie", to się nie wydarzy. "Dokładnie wiemy, gdzie tak zwany najwyższy lider się ukrywa. Jest on łatwym celem, ale jest tam bezpieczny. Nie zamierzamy go likwidować (zabijać!), przynajmniej na razie. Ale nie chcemy pocisków wystrzeliwanych na cywilów ani na amerykańskich żołnierzy. Nasza cierpliwość się kończy. Dziękuję państwu za uwagę!" - grzmiał Trump we wtorkowym (17 czerwca) wpisie w mediach społecznościowych.

Europa pełna obaw: "Ryzyko zamachów terrorystycznych"

W piątek, 20 czerwca,"Daily Telegraph" opublikował materiał, w którym przekazuje, powołując się na źródła dyplomatyczne, że europejscy urzędnicy mocno obawiają się amerykańskiego ataku na Iran. "Atak na Iran mógłby narazić obywateli państw zachodnich, przetrzymywanych przez ten reżim, oraz wywołać zamachy terrorystyczne w Europie". Przeciwny interwencji USA jest także Kreml, ale zdaje się, że jednak z innych niż Europa powodów.

Rzecznik Kremla ostrzega Trumpa: "Zareagowalibyśmy bardzo źle"

"Zmiana władzy w Iranie jest nie do przyjęcia, a zabójstwo najwyższego przywódcy tego kraju otworzyłoby puszkę Pandory" – powiedział stacji Sky News rzecznik Kremla, Dmitrij Pieskow. Dodał, że Rosja zareaguje "bardzo źle", jeśli ajatollah Ali Chamenei zostanie zabity. "Sytuacja jest niezwykle napięta i niebezpieczna nie tylko dla regionu, ale dla całego świata. Powiększenie składu uczestników konfliktu byłoby potencjalnie jeszcze bardziej niebezpieczne. Doprowadzi to jedynie do kolejnego kręgu konfrontacji i eskalacji napięcia w regionie" - powiedział człowiek Putina. PAP zwraca uwagę, że są to najmocniejsze jak dotąd uwagi Kremla dotyczące konfliktu izraelsko-irańskiego, który podsycił w Moskwie obawy, że może ona być o krok od utraty najbliższego sojusznika na Bliskim Wschodzie.