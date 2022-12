Putin potajemnie zrobił to w nocy! Planuje uderzenie z nowej strony? Dyktator spotka się też z Łukaszenką

Władimir Putin jedzie do Mińska. Wcześniej przerzucał tam sprzęt wojskowy pod osłoną nocy. Planuje nowe uderzenie razem z Łukaszenką?

Kolejne niepokojące ruchy rosyjskich wojsk. Władimir Putin pod osłoną nocy przerzuca część swojego sprzętu wojskowego na Białoruś, tak jakby planował uderzenie od strony tego kraju w wojnie na Ukrainie. O sprawie czytamy na białoruskim portalu Hajun na Telegramie oraz na profilu społecznościowym białoruskich kolejarzy @belzhd_live. Według tych doniesień Rosjanie dali Łukaszence kolejnych 50 ciężarówek wojskowych Ural. "@belzhd_live donosi, że 16 grudnia około godziny 1 w nocy na Białoruś przybył kolejny eszelon ze sprzętem Sił Zbrojnych FR z Federacji Rosyjskiej. Eszelon został wysłany ze stacji kolejowej Misyash (obwód czelabiński, Rosja) 11 grudnia i przybył na stację kolejową Osipovichi-1 (obwód mohylewski, Białoruś) 16 grudnia około godziny 01:00. W składzie przeniesiono 50 jednostek, nowe ciężarówki Ural. Rozładunek rozpoczął się o godzinie 4:30 tego samego dnia. Istnieją powody, by sądzić, że sprzęt ma zaopatrywać wojsko Sił Zbrojnych FR, które znajdują się na poligonie Osipowicz. Warto również zauważyć, że 11 grudnia na stację Polonka przybył eszelon wojskowy ze stacji Misyash z podobnym ładunkiem (30 sztuk nowych ciężarówek Ural)" - pisze Hajun.

Władimir Putin jedzie do Mińska. Rosja planuje coś wspólnie z Białorusią?

Rosyjski dyktator dopiero co wziął udział w ważnej naradzie ze swoimi dowódcami wojskowymi, a w miniony weekend poinformowano, że wybiera się z pilną wizytą na Białoruś. Władimir Putin już dziś, 19 grudnia jedzie do Mińska. Wcześniej Aleksandra Łukaszenkę odwiedził rosyjski minister obrony Siergiej Szojgu. Co to wszystko znaczy? Komentatorzy ostrzegają, że niespodziewane wyjazd Putina na Białoruś może oznaczać naciski wywierane na Łukaszenkę w kwestii czynnego dołączenia do wojny na Ukrainie. Tak ocenia sytuację także dowódca ukraińskich Sił Połączonych generał Serhij Najew w rozmowie z Ukraińską Prawdą. Według niego Władimir Putin wysłuchał generałów, a potem chce rozmów z Łukaszenką. "[Putin] rozważał propozycje dowództwa wojskowego w perspektywie krótko- i średnioterminowej. Od razu potem zaplanował spotkanie z władzami Białorusi, które odbędzie się niebawem. Uważamy, że przedmiotem tego spotkania będzie kwestia dalszej agresji przeciwko Ukrainie i szerszego zaangażowania sił zbrojnych Białorusi w operacje przeciw Ukrainie, w tym - naszym zdaniem - również lądowe" - powiedział generał Serhij Najew.

Łukaszenka przemieszcza czołgi bliżej granicy z Polską. Blogerzy ostrzegają przed ruchami wojsk białoruskich

Niedawno Aleksandr Łukaszenka przeprowadził wielki test gotowości wojsk - i niespodziewanie przesunął je bliżej Polski. Taką informację podał m.in. kanał Hajun na serwisie społecznościowym Telegram, śledzący działania armii Aleksandra Łukaszenki. Hajun podał, że dyktator przesuwa żołnierzy i czołgi w pobliże granicy z Polską i Litwą. Pisze o tym również "Ukraińska Prawda". W rejonie Grodna na północnym zachodzie Białorusi, gdzie pojawiły się wojska Łukaszenki, znajduje się poligon wojskowy. Ćwiczy tam obecnie co najmniej dwadzieścia czołgów. Tymczasem na filmach udostępnianych przez reżim Łukaszenki pojawiły się czołgi z namalowanym czerwonym rombem, co kojarzy się ze znakami "Z" malowanymi na czołgach rosyjskich na początku wojny na Ukrainie.

"Putin’s visit signals pressure is mounting on Belarus’s leader to bolster support for Russia’s war in Ukraine." by BY ANDREW HIGGINS via NYT New York Times https://t.co/EWfucbdTog— George Gallagher (@georgegallagher) December 19, 2022

Першыя беларускія падраздзяленні рушаць у бок украінскай мяжы«Беларускі Гаюн» паведамляе, што яны накіроўваюцца ў бок Маларыты і аграгарадку МакроныКрыніца: Hajun_BY/telegram pic.twitter.com/mCmXnS8BBi— Belsat TV (@Belsat_TV) December 13, 2022

