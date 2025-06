Putin reaguje na atak Izraela! "Dramatyczna eskalacja"

Rosja potępia atak Izraela na Iran. "Akty agresji, które zagrażają pokojowi i podważają zarówno regionalne, jak i globalne bezpieczeństwo"

Izrael wyjątkowo mocno zaatakował Iran, bombardując ośrodki badań nuklearnych, bazy wojskowe, czołowych generałów i osiedla cywilne. "To deklaracja wojny" - ogłosił Teheran i zapowiada "stanowczą, surową" odpowiedź. Co na to Rosja? Jest już stanowisko Władimira Putina. Kreml wyraził zaniepokojenie sytuacją i potępił "dramatyczną eskalację". Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rosji oskarżyło Izrael o naruszenie Karty Narodów Zjednoczonych i prawa międzynarodowego, określając atak jako „niesprowokowane ataki wojskowe na suwerenne państwo członkowskie ONZ, jego obywateli, śpiące spokojne miasta i infrastrukturę energetyki jądrowej”. „Społeczność międzynarodowa nie może pozwolić sobie na przymykanie oczu na takie akty agresji, które zagrażają pokojowi i podważają zarówno regionalne, jak i globalne bezpieczeństwo” – głosi oświadczenie.

Szef NATO o "działaniach na rzecz deeskalacji". Według Marka Rutte są już one podejmowane

„To szczególnie cyniczne, ponieważ te izraelskie ataki miały miejsce w trakcie sesji Rady Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej i tuż przed kolejną rundą pośrednich rozmów między Iranem a Stanami Zjednoczonymi” – dodano. Poprzednio atak Izraela zdecydowanie potępiła Turcja. "Dla wielu sojuszników NATO, w tym Stanów Zjednoczonych, kluczowe są działania na rzecz deeskalacji, wiem że są one już prowadzone" - powiedział z kolei szef NATO Mark Rutte podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem Szwecji Ulfem Kristerssonem.

Ukraina przypomina, że Iran wspiera Rosję w wojnie

Co na to Ukraina? "Świadomi ryzyka dalszej destabilizacji całego regionu, oświadczamy, że kontynuacja działań wojennych może mieć negatywne konsekwencje dla bezpieczeństwa międzynarodowego i globalnej stabilności finansowej, zwłaszcza na rynkach ropy naftowej" - stwierdził ukraiński resort dyplomacji. "Chcielibyśmy przypomnieć, że irański reżim wspiera Rosję w jej nielegalnej wojnie napastniczej przeciwko Ukrainie i dostarcza Moskwie broń do zabijania Ukraińców. Iran jest źródłem wielu problemów na Bliskim Wschodzie i poza nim" - czytamy jednak również w oświadczeniu.

Russia is 'concerned' and CONDEMNS the escalation between Israel and Iran — Kremlin Spox PeskovRussian Foreign Ministry to issue detailed statement soon pic.twitter.com/scdIhB3Avq— Iran Defense English (@IranDefensed) June 13, 2025