Putin romansował z 17-latką? Plotki w nowej książce!

Życie osobiste Władimira Putina od lat jest tematem różnych sensacyjnych plotek. Było głośno zwłaszcza o jego domniemanym związku z gimnastyczką olimpijską Aliną Kabajewą, która miała mu nawet urodzić dzieci. Były też doniesienia "Projektu" o pewnej sprzątaczce z Sankt Petersburga, która po urodzeniu niejakiej Luizy łudząco podobnej do Putina stała się milionerką i zamieszkała w Monako. O Kabajewej ostatnio przycichło, a na tapecie była raczej Luiza zwana "tajną córką Putina". Teraz wrócił temat zupełnie innej pani, a mianowicie niejakiej Alisy Charczewej. 32-letnia dziś modelka jako zaledwie 17-letnia dziewczyna wystąpiła w kalendarzu pełnym wyzywających zdjęć rozmaitych piękności. Już w 2016 roku plotki głosiły, że "dziewczyna kwietnia" zauroczyła 58-letniego wówczas Putina, gdy ten dostał w prezencie wspomniany kalendarz. Potem pozowała do fotek z portretem Putina i... kotem, podpisując zdjęcia w mocno dwuznaczny sposób. Fotki te szybko zniknęły z sieci, bo podobno tego już było dla Kremla zbyt wiele. Teraz temat wrócił za sprawą nowej książki o rosyjskim prezydencie. Autorzy "Car we własnej osobie. Jak Władimir Putin nabrał nas wszystkich", Roman Badanin i Michaił Rubin, powtarzają zapomnianą historię, dodając kilka szczegółów od siebie. Oczywiście brak jakiegokolwiek komentarza ze strony Kremla.

„Po pierwszej wizycie, młoda piękność była zabierana na spotkanie z prezydentem mniej więcej co dwa tygodnie"

Co napisali autorzy nowego dzieła o Putinie? „W rzeczywistości, oprócz kalendarza, Putin otrzymał również dane kontaktowe dziewcząt, które się w nim pojawiły Wybór padł na jedną – 17-letnią Alisę Charczewą, pochodzącą z Korolow, miasteczka pod Moskwą, gdzie brała już udział w małych konkursach piękności” - twierdzą autorzy książki. „Po pierwszej wizycie, młoda piękność była zabierana na spotkanie z prezydentem mniej więcej co dwa tygodnie przez cały rok, według jednego ze źródeł” - dodają. Potem Alisa wystąpiła w programie telewizyjnym „Dziesięć milionów”. Ale gdy pojawiły się zdjęcia z kotem, sielanka się skończyła. „Wkrótce Charczewa usunęła post, a także wszystkie swoje stare zdjęcia z publicznego dostępu. Ani ona, ani służba prasowa Putina nigdy nie skomentowały tej sesji zdjęciowej” - piszą autorzy książki. Wkrótce Alisa kupiła drogie mieszkanie w prestiżowej dzielnicy Moskwy i zaprzeczała plotkom, by Putin miał z tym coś wspólnego. „Nikt nigdy nie zadawał mi tak głupich pytań” – powiedziała, twierdząc, że to ona płaciła. Dziś dawna "dziewczyna kwietnia" ma 32 lata i jest mężatką.

Another woman whom Baevsky gave the apartment to is Alisa Kharcheva, a former student of journalism at Moscow State University. The most remarkable thing she has done in her life so far is starring in an erotic calendar for Putin and making a series of photos "Pussy for Putin". pic.twitter.com/IxcvNeB4A0— Георгий Албуров (@alburov) April 6, 2022

