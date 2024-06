Sekret "kochanki Putina" odkryty! Alina Kabajewa miała tajemnicę

Alina Kabajewa korzysta z luksusowego samolotu za 100 milionów złotych. Omija sankcje dzięki Falconowi 7X

Alina Kabajewa, była gimnastyczka olimpijska, nazywana jest od lat "kochanką Putina". Według różnych medialnych doniesień sportsmenka, obecnie bizneswoman zarządzająca rosyjskim imperium medialnym, ma nawet z dyktatorem dzieci. Oficjalnie Władimir Putin nigdy tego nie potwierdził, ona również. Luksusowe życie Kabajewej nie jest od wybuchu wojny na Ukrainie tak proste, jak dotychczas z powodu zachodnich sankcji. A może tak jest tylko w teorii? Według doniesień "Insidera" sportsmenka zwana "kochanką Putina" omija amerykańskie czy brytyjskie sankcje... swoim luksusowym samolotem. Warta 100 milionów złotych maszyna Falcon 7X to sekretny skarb "najbardziej elastycznej kobiety w Rosji". Według dziennikarzy powołujących się na dane służb celnych samolot ma normalny dostęp do serwisu jak przed wojną, bo obsługująca go firma Russair nie jest dotknięta sankcjami, z jakimi zmaga się większość rosyjskich linii lotniczych. Z jakiegoś powodu nie dotyczy to samolotu Kabajewej, do którego kupowano części z Wielkiej Brytanii, ale także z USA, Francji i Kanady. Jak dodaje Insider, Russair ma powiązania ze spółką Breeze LLC, kontrolowaną przez ludzi Putina.

Alina Kabajewa nazywana jest "kochanką Putina". Dlaczego?

Alina Kabajewa była łączona z rosyjskim dyktatorem od 2008 roku, kiedy to o jej rzekomym związku z Putinem napisał "Moskowskij Korespondent". Gazeta została szybko zamknięta po publikacji tekstu o tym romansie, oficjalnie z powodu problemów finansowych. W 2013 roku Putin rozwiódł się z żoną Ludmiłą, a według zmarłego niedawno w kolonii karnej w zagadkowych okolicznościach Aleksieja Nawalnego - szybko stanął na ślubnym kobiercu drugi raz właśnie z Aliną. "Page Six" pisał niedawno, że Kabajewa w ostatnich latach zdążyła urodzić Putinowi aż czworo dzieci, w tym bliźniaczki, a "Sonntagszeitung" wyśledził z kolei, że Alina Kabajewa ma z Putinem jednak tylko dwóch synów w wieku 5 i 9 lat. General SVR pisze o trójce dzieci. Oficjalnego potwierdzenia związku rosyjskiego prezydenta z eks gimnastyczką olimpijską nigdy nie było.

