Putin szykuje wielki atak! To stanie się w 2023 roku. Generał ujawnia

Władimir Putin ma sekretne plany wojenne na 2023 rok? Generał uważa, że planuje dwa nowe, duże uderzenia

Wojna na Ukrainie trwa już ponad dziesięć miesięcy i niestety nic nie wskazuje na to, by miała się szybko zakończyć. Sytuacja jest teraz patowa. Mimo licznych porażek Rosji i jej kompromitacji na froncie zmasowane ataki z powietrza są bardzo dotkliwe dla Ukrainy. Szala zwycięstwa nadal nie przechyliła się zdecydowanie na stronę ukraińską. Kiedy armia Władimira Putina wreszcie osłabnie? Niestety, zamiast kapitulacji, szykuje się potężny atak Rosji. Władimir Putin ma ogromne wojenne plany na 2023 rok - ostrzega były szef wywiadu Finlandii, generał Pekka Toveri. Prawdopodobnie rosyjski dyktator chce wykorzystać w tym celu terytorium Białorusi i właśnie dlatego ostatnio gościł osobiście w Mińsku. Jak to się skończy? Rosjanie mają ambicje raz jeszcze uderzyć na Kijów, a także na Zaporoże od południa. Wykorzystają do tego celu piechotę, co według wojskowego spowoduje wielkie straty w ludziach. Ale ostatecznie Putin poniesie porażkę - przewiduje fiński generał.

Wojna na Ukrainie nie skończy się w przyszłym roku. Eksperci nie pozostawiają złudzeń

Tymczasem również polscy eksperci uważają, że wojna na Ukrainie bynajmniej nie ma się ku końcowi. Koniec wojny na Ukrainie "nie nastąpi w 2023 roku, być może - w 2024" - powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową gen. Bogusław Samol. "Pieniądze, jakie przeznaczają USA na wojnę, są najlepszym świadectwem tego, że Amerykanie doskonale orientują się, że wojna ta nie zakończy się w roku 2023. Wszyscy musimy być na to przygotowani, w tym Polska, która odgrywa tu bardzo istotną rolę sąsiada udzielającego największej w Europie, daleko idącej pomocy Ukrainie" - powiedział wojskowy.

Sonda Czy myślisz, że Rosja się podda w wojnie z Ukrainą? Tak Nie Nie mam zdania

"Koko Euroopan ja lännen tulisi nyt viimein ymmärtää, että Venäjä pitää kahlita, jotta siitä ei muodostu jatkuvaa sodan uhkaa Euroopalle" - @PToveri https://t.co/jauapk7Red— Aleksi Roinila 🇫🇮🇪🇺🤝🇺🇦 (@aleroi) December 22, 2022