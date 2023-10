Putin w stadium terminalnym. Gdy umrze, nikt się nie dowie. Szokujące plany!

7 października obchodził 71. urodziny i - jak twierdzi wiele osób z jego otoczenia - prawdopodobnie ostatnie. Władimir Putin jest śmiertelnie chory - cierpi z powodu nowotworu, który od pewnego czasu daje już przerzuty do mózgu. Ma też chorobę Parkinsona i kilka innych dolegliwości, które go wykańczają. I robią to coraz szybciej. Jak donosi autor telegramowego kanału Generał SWR, dni Putina są policzone, a na Kremlu robi się coraz bardziej nerwowo. "W najbliższym otoczeniu Władimira Putina panuje w ostatnich dniach ciągłe zamieszanie i wiele kwestii próbuje się rozwiązać jeszcze za życia prezydenta". Putina coraz mniej obchodzą także sprawy wiązane z wojną na Ukrainie. "Prezydenta nie interesują już małe i duże zwycięstwa, teraz martwi się tylko bólem i pogorszeniem stanu zdrowia. Koniec jest już bardzo blisko".

Putin umrze, ale świat się nie dowie?

Zgodnie z tym, co donosi autor kanału, który najprawdopodobniej jest byłym generałem Służb Wywiadu Zagranicznego Rosji, Putin jest już w stadium terminalnym. Nie dowiemy się jednak o jego śmierci od razu po tym, jak to nastąpi. Mówi się, że są plany, by przez jakiś czas to ukrywać. "Jego śmierć pozostanie ukryta przed światem, dopóki ktoś nie wymyśli, co ma się dalej dziać z wojną i Rosją". Jak otoczenie Putina ma zamiar trzymać informację o jego śmierci w tajemnicy? Kluczowi będą tutaj dublerzy rosyjskiego prezydenta. "Panuje powszechna zgoda, że ​​przez pewien czas możliwe jest wykorzystanie sobowtóra prezydenta po śmierci lub odsunięciu od władzy prawdziwego Władimira Putina. Prawie wszystkie zainteresowane strony są gotowe zgromadzić się wokół sobowtóra, którego można kontrolować. Jedynym problemem jest to, kto będzie kontrolował sobowtóra, a to wymaga wzajemnego zaufania, które po prostu nie istnieje" - czytamy na Generał SWR.

Kto po Putinie?

"Sam Putin odmówił pozostawienia po nim żadnych instrukcji ani przymierzy co do tego, co ma zrobić, wolał zamknąć się w sobie i być może uznać, że chaos, jaki po nim zapanuje, będzie najlepszym dziedzictwem (...). Konstytucyjne stanowisko jest takie, że jeśli Putin umrze, na trzy miesiące zastępuje go premier, bezbarwny technokrata Michaił Miszustin (57 l.), który zostanie pełniącym obowiązki prezydenta". Tymczasem w kuluarach mówi się, że najpewniejszym następcą Putina może być jego główny doradca ds. bezpieczeństwa i były szef FSB (72 l.) Nikołaj Patruszew.

⚡️The Parliamentary Assembly of the Council of Europe (#PACE) recognized #Putin as a dictator.All 43 deputies voted for the corresponding resolution. pic.twitter.com/gbrXFr1I9W— KyivPost (@KyivPost) October 13, 2023

Sonda Wierzysz w to, że Putina często zastępuje sobowtór? Nie, to kompletna bzdura Uważam, że wszystko na to wskazuje Może tak być, kto wie