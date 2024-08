Putin wydał rozkazy. "Najważniejsze, by wszyscy się zamknęli"

Atlantic Council: Putin nakazał udawać, że ukraińska inwazja na obwód kurski to nic ważnego. Jeden z posłów wygadał się w telewizji

Od 6 sierpnia trwa ukraińska ofensywa w obwodzie kurskim. Armia przekroczyła granicę z Rosją i zdobywa kolejne miejscowości. „Operacja zostanie zakończona pokonaniem wroga i dotarciem do granicy państwowej” - zapewniał Władimira Putina gen. Walerij Gierasimow tuż po rozpoczęciu inwazji Ukrainy na Rosję. Zapewniał nawet, że wszystko jest pod kontrolą, a wojska ukraińskie zostały zatrzymane. Jak pokazały kolejne dni, była to kompletna nieprawda. Ukraina zajęła już więcej obszarów Rosji, niż Rosja Ukrainy od początku 2024 roku. Jak pisze think tank Atlantic Council, w tej sytuacji Rosjanie z Putinem na czele przyjęli pewną strategię - dalej chować głowę w piasek i udawać, że wszystko jest w porządku. Media otrzymały podobno polecenie, by nie rozwodzić się zanadto nad tym niewygodnym tematem. "Intensywny dyskomfort Kremla był prawdopodobnie najbardziej widoczny w ostatnim odcinku flagowego programu telewizyjnego o bieżących wydarzeniach w Rosji, "Niedzielny wieczór z Władimirem Sołowiowem", w którym rosyjski poseł i gość studia Andriej Guruliow oświadczył, że „najważniejszą rzeczą jest, aby wszyscy się zamknęli”" - pisze Atlantic Council. Sam Putin też robi dobrą minę do złej gry, odbywając zaplanowane podróże, takie jak te do Azerbejdżanu i Czeczenii. Wszystko po to, by nie wzbudzać paniki i podtrzymywać narrację o Rosji, która ma wszystko pod kontrolą.

Ukraińska armia od 6 sierpnia zajmuje kolejne tereny w Rosji. Zaatakowany kolejny obwód

6 sierpnia ukraińska armia niespodziewanie wkroczyła do Rosji od strony obwodu kurskiego, prze dalej i odnosi sukcesy, a Władimir Putin najwyraźniej nie radzi sobie z tymi postępami. "Terytorium w obwodzie kurskim w Rosji, które zajęły Siły Zbrojne Ukrainy, powiększyło się do 1263 kilometrów kwadratowych, a liczba kontrolowanych przez nas miejscowości - do 93" - powiedział 20 sierpnia naczelny dowódca ukraińskiej armii, generał Ołeksandr Syrski. Walki trwają także w obwodzie biełgorodzkim. W trzecim granicznym obwodzie rosyjskim, briańskim, też wprowadzono „stan operacji antyterrorystycznej”.26 sierpnia poinformowano, że szczątki zestrzelonych ukraińskich dronów uszkodziły kilka domów w miastach Saratow i Engels w obwodzie saratowskim, nie będącym obwodem przygranicznym. Siły ukraińskie zniszczyły wszystkie trzy mosty na rzece Sejm, odcinając tysiącom żołnierzy Putina drogę ucieczki. „Gdyby powiedziano im [sojusznikom Kijowa] kilka miesięcy temu, że planujemy taką operację [w Kursku], wielu ludzi na świecie powiedziałoby, że jest to nierealne i że jest to przekroczenie rzekomo najczerwieńszej ze wszystkich czerwonych linii, jakie ma Rosja” – powiedział Zełenski na spotkaniu z dyplomatami, cytowany przez Interfax Ukraina. Jak dodał, zachodni partnerzy właśnie dlatego o niczym nie wiedzieli. Tymczasem strona rosyjska oskarża Zachód o uczestnictwo w przygotowaniach do operacji w Rosji. Najpierw zrobił to doradca Putina Nikołaj Patruszew, potem dziennik "Izwiestija", powołując się na źródła w rosyjskim wywiadzie zagranicznym, stwierdził, że według nich za organizacją ataku na obwód kurski stoją USA, Wielka Brytania i Polska.

#Putin continues to downplay "the situation" in #Kursk region. He listed it last, after #Belgorod and #Bryansk regions. Afterwards, he calmly discussed humanitarian issues without naming what happened and who in #Russia is responsible. The new normal in Russia. 😏 pic.twitter.com/54kq9GcaQy— Ukraine News 🇺🇦 (@Ukrainene) August 22, 2024

