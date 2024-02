"Putin wygłosi wkrótce ważne oświadczenie". Chodzi o wojnę

Książę Harry wraca SAM do Wielkiej Brytanii! Co z Meghan Markle?!

Córka Fritzla wyszła za mąż! Elisabeth Fritzl znalazła miłość. On jest młodszy o 23 lata

Trump odlatuje! Uważa, że jest podobny do Elvisa Presleya

Władimir Putin niebawem ogłosi coś ważnego. Chodzi o wojnę. Przed rosyjskim parlamentem obwieści coś, co jest trzymane w ścisłej tajemnicy

Władimir Putin powie coś ważnego i będzie chodziło o wojnę - takie informacje publikuje dziennik Kommiersant, powołując się na cztery anonimowe źródła zbliżone do Kremla. Rosyjski prezydent wygłasza przemówienie przed rosyjskim parlamentem co roku, to ma być w jakiś sposób szczególne. Orędzie zostanie wygłoszone według Kommiersant po 23 lutego, a 24 lutego przypada druga rocznica wybuchu pełnowymiarowej wojny na Ukrainie. Putin w orędziu ma podjąć temat właśnie tego konfliktu, zwanego przez Kreml "wojskową operacją specjalną". Jak podaje Kommiersant, szczegóły przemówienia są trzymane w ścisłej tajemnicy. Orędzie zostanie wygłoszone na krótko przed wyborami prezydenckimi w Rosji, zaplanowanymi na 15–17 marca.

Co powie Putin? "Przemówienie będzie dotyczyć wysiłków Rosji na rzecz ochrony swoich miast"

Co powie Putin w orędziu przed rosyjskim parlamentem? Ze szczątkowych informacji, do których dotarł Kommiersant wynika, że będzie to propaganda sukcesu. Putin chce przedstawić wojnę na Ukrainie jako pasmo sukcesów wojsk rosyjskich, zamierza też podkreślać, że rosyjska gospodarka wychodzi bez szwanku z zachodnich sankcji. Czy Putin może ogłosić koniec wojny? "Jest mało prawdopodobne, aby podano ramy czasowe zakończenia [wojny], ale przemówienie będzie dotyczyć wysiłków Rosji na rzecz ochrony swoich miast" – podało jedno ze źródeł.

Sonda Czy znasz kogoś, kto popiera działania Putina? Tak Nie

The Russian leader could give his State of the Nation speech to both houses of parliament sometime after Feb. 23 or before March 8.https://t.co/wB4kj8R8mV— The Moscow Times (@MoscowTimes) February 6, 2024

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! My podpowiadamy, ty zgadujesz, o kogo chodzi Pytanie 1 z 10 Dziady, Maryla, wieszcz Adam Mickiewicz Jan Kochanowski Juliusz Słowacki Dalej