Putin wykorzystuje słynne gry komputerowe! "Chodzi o uderzenie w Zachód i Ukrainę"

Władimir Putin wykorzystuje Minecraft i World of Tanks do szerzenia propagandy. Rosyjscy gracze agitują młodych użytkowników

Lubisz grać w Minecraft albo World of Tanks? Uważaj, bo nawet tam dotarli wielbiciele Władimira Putina. Zaskakujące doniesienia związane z rosyjskim dyktatorem i wojną na Ukrainie opublikował "The New York Times". Według amerykańskich dziennikarzy Władimir Putin wykorzystuje właśnie te niezwykle popularne gry komputerowe, by szerzyć rosyjską propagandę i uderzać w Zachód oraz Ukrainę. Rosyjscy użytkownicy umieszczają w grach sceny ataków Rosjan na ukraińskie siły i symbole związane z Rosją, czyli pojazdy z literą "Z", rosyjskie flagi. Tym sposobem ludzie Putina agitują głównie młode pokolenie. Przykładowo w Minecrafcie Rosjanie odtworzyli bitwę o ukraiński Sołedar i stworzyli instrukcję zbudowania masztu z rosyjską flagą, która powiewa nad Ługańskiem z napisem "Chwała Rosji". W grach pojawiają się treści wprost wychwalajace Putina i nazywające Ukraińców nazistami zgodnie z kremlowską propagandą.

"To kolejny element tej nieustannej propagandy. W każdym medium, za pomocą którego mogą do ciebie dotrzeć, dotrą do ciebie"

"Świat gier jest platformą, która może wpływać na opinię publiczną, i docierać do odbiorców, zwłaszcza młodych grup" - powiedziała w "The New York Times" Tanya Bekker, badaczka ActiveFence, firmy zajmującej się cyberbezpieczeństwem. Gazeta przypomina, że Putin osobiście mówił o branży gier komputerowych jako o narzędziu "wpajania wartości". Joseph Brown z Thompson Rivers University w Kolumbii Brytyjskiej dodaje, że był świadkiem świadomego wykorzystywania gier jako narzędzia rosyjskiego reżimu. "To kolejny element tej nieustannej propagandy. W każdym medium, za pomocą którego mogą do ciebie dotrzeć, dotrą do ciebie" - powiedział Brown.

