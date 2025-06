Putin zadzwonił z życzeniami. Donald Trump nagle wypalił z radą o Ukrainie!

Putin rozmawiał z Trumpem. Zaczęło się od życzeń urodzinowych

Prezydent USA Donald Trump potwierdził doniesienia Kremla o sobotniej (14 czerwca) rozmowie telefonicznej z przywódcą Rosji Władimirem Putinem. - Prezydent Putin zadzwonił do mnie rano, by złożyć mi bardzo miłe życzenia urodzinowe, ale, co ważniejsze, by porozmawiać o Iranie, kraju, który bardzo dobrze zna - napisał w mediach społecznościowych Trump, który w sobotę kończy 79 lat.

Trump o Putinie. "Powinien zakończyć wojnę"

We wpisie opublikowanym w jego sieci społecznościowej Truth Social prezydent zaznaczył, że rozmowa trwała około godziny. - Dużo mniej czasu poświęciliśmy na rozmowę o Rosji/Ukrainie, ale tym (zajmiemy się) w przyszłym tygodniu. (Putin) przeprowadza zaplanowane wymiany jeńców - duże liczby więźniów są wymieniane, niezwłocznie, z obu stron - dodał Trump.

On, podobnie jak ja, uważa, że wojna izraelsko-irańska powinna się zakończyć, a ja mu wyjaśniłem, że jego wojna również powinna się zakończyć.

- przekazał Donald Trump.

Wcześniej o rozmowie poinformowała agencja Reutera, powołując się na przedstawiciela Białego Domu i Kreml. Jurij Uszakow, doradca Kremla, cytowany przez rosyjską agencję RIA, stwierdził, że Putin miał przekazać Trumpowi, że dzień wcześniej rozmawiał na ten sam temat z premier Izraela Benjaminem Netanjahu oraz prezydentem Iranu Masudem Pezeszkijanem.

Według Jurija Uszakowa, Władimir Putin miał potępić "atak Izraela na Iran i wyraził obawy co do dalszej eskalacji".

