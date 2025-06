Atak na Iran! Izrael uderzył w ośrodek jądrowy. Wojna na Bliskim Wschodzie eskaluje!

Atak na Iran! Izrael uderzył w ośrodek jądrowy. Co z promieniowaniem?

- Podobnie jak w Natanz, nie przewiduje się wzrostu promieniowania poza terenem obiektu – przekazała MAEA w komunikacie opublikowanym w serwisie X.

Wcześniej w sobotę MAEA informowała, że „obiekty nuklearne w Isfahanie były kilkakrotnie celem piątkowych ataków” i że nie odnotowano wzrostu poziomu promieniowania poza obiektami.

Szef MAEA Rafael Grossi poinformował w piątek podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, że w wyniku piątkowego ataku Izraela na Iran naziemna fabryka wzbogacania uranu w Natanz w środkowej części kraju została zniszczona. Przekazał też, że wewnątrz obiektów wystąpiło skażenie radioaktywne, głównie cząstkami alfa, które można opanować za pomocą „odpowiednich środków ochronnych”.

- Irańskie obiekty nuklearne w Isfahanie oraz Natanz zostały poważnie uszkodzone w wyniku izraelskich ataków; zabito też dziewięciu irańskich naukowców zajmujących się energetyką jądrową – poinformowały w sobotę izraelskie źródła wojskowe.

W sobotę władze w Teheranie potwierdziły z kolei, że w wyniku izraelskich ataków doszło do zniszczeń w zakładzie wzbogacania uranu w Fordo, kluczowym ośrodku irańskiego programu nuklearnego, położonym niedaleko miasta Kom. Obiekt zbudowano głęboko pod ziemią w górach, co ma chronić go przed atakami z powietrza.

Iran’s Nuclear Regulatory Authority has informed the IAEA that off-site radiation levels remain unchanged in Esfahan. https://t.co/ZzhQEDSzU6— IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) June 14, 2025

Eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie. Izrael oskarża Iran o prace nad bronią atomową

Izrael rozpoczął w piątek nad ranem zmasowane ataki na Iran, deklarując, że ich celem są obiekty nuklearne i wojskowe. Izrael oskarża Iran o przyspieszenie prac na produkcją broni atomowej, która byłaby egzystencjalnym zagrożeniem dla państwa żydowskiego. W odwecie Iran prowadzi naloty na Izrael.

Sonda Czy Polska powinna jasno opowiedzieć się po którejś ze stron w konflikcie Izrael–Iran? Tak, po stronie Izraela – to nasz sojusznik Tak, po stronie Iranu – Izrael działa agresywnie Nie – powinniśmy zachować neutralność Nie mam zdania