Putin zagroził Wielkiej Brytanii wojną! Ostrzegł przed "uderzeniem rakietowym"

Putin wprost zagroził Wielkiej Brytanii uderzeniem rakietowym Ostrzeżenie w rozmowie telefonicznej z premierem

Od wybuchu wojny na Ukrainie nie ustają obawy o to, czy konflikt ten nie przerodzi się w III wojnę światową, podczas której Rosja starłaby się z NATO i użyta zostałaby broń jądrowa. Póki co Władimir Putin groził tym w sposób zawoalowany i mimo daleko idącego dozbrajania Ukrainy oraz swoich licznych porażek na froncie nie zdecydował się zaatakować zachodnich obrońców Kijowa. Ale nie oznacza to, że w osobistych rozmowach ze światowymi liderami nigdy tego nie robił. Ujawnił to właśnie Boris Johnson w wywiadzie dla BBC. Powiedział, że Władimir Putin zagroził mu wojną wprost w rozmowie telefonicznej. Stało się to jeszcze przed wybuchem pełnowymiarowej wojny na Ukrainie, ale na krótko przed 24 lutego 2022 roku. Co dokładnie powiedział Putin, strasząc brytyjskiego premiera?

"Boris, nie chcę cię skrzywdzić, ale z pociskiem rakietowym zajęłoby to minutę"

Rozmowa brytyjskiego i rosyjskiego przywódcy zaczęła się od ostrzeżenia, jakie Boris Johnson wystosował wobec Władimira Putina. Wobec posiadanych informacji wywiadowczych o planowanej inwazji na Ukrainę, Johnson powiedział, że uderzenie wywołałoby zachodnie sankcje, zaś obecność wojsk NATO w pobliżu Rosji nasiliłoby się, gdy tymczasem Ukraina "w dającej się przewidzieć przyszłości" do Sojuszu nie przystąpi. Putin w odpowiedzi posunął się do wojennych gróźb: "W pewnym momencie jakby mi zagroził i powiedział: 'Boris, nie chcę cię skrzywdzić, ale z pociskiem rakietowym zajęłoby to minutę' lub coś w tym stylu" - powiedział Boris Johnson. Jak dodał, rosyjski prezydent wypowiedział te pogróżki całkowicie spokojnym tonem i jego zdaniem była to gra. "Myślę, że Putin, sądząc po jego bardzo zrelaksowanym tonie, który wydawał się mieć, bawił się moimi próbami skłonienia go do negocjacji" - stwierdził Johnson.

Sonda Czy wybuchnie III wojna światowa? Tak Nie

Former British prime minister @BorisJohnson revealed that he spoke to #Putin in February 2022 and "warned that the war would be a total disaster.""At one point he kind of threatened me and said, 'Boris, I don't want to hurt you, but with a missile it would take a minute'". pic.twitter.com/SmrzBSIsbA— NEXTA (@nexta_tv) January 30, 2023

