QUIZ. Sławne cytaty z pierwszych dam! Która z nich to powiedziała?

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-01-03 5:10

Losy pierwszych dam bywają bardzo zaskakujące i fascynujące! Zarówno tych polskich, jak zagranicznych. Bywa, że niemal przyćmiewają sławą swojego męża. Wiele z nich zostaje ikonami stylu i elegancji, innym zdarza się być obiektem kpin. A ile ty wiesz o polskich i zagranicznych pierwszych damach? Potrafisz rozpoznać sławne cytaty z ich wypowiedzi?

Quiz

i

Autor: Associated Press
QUIZ. Sławne cytaty z pierwszych dam! Która z nich to powiedziała?
Pytanie 1 z 10
"Ja chyba jestem najszczęśliwszym człowiekiem tutaj w tej kancelarii i pożegnam się z państwem słowami mojej ukochanej piosenki: 'To już jest koniec, nie ma już nic, jesteśmy wolni, możemy iść'"

Quiz geograficzny. Miasta w Polsce na literę "P". Dasz radę?

Quiz geograficzny. Miasta w Polsce na literę "S". Podołasz wyzwaniu?

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

PIERWSZE DAMY
QUIZY SE
MARTA NAWROCKA