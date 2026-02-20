Donald Trump wskazał na Polskę. Jesteśmy jednym z wyjątków

Polska jako chlubny wyjątek? Zaskakujące słowa Donalda Trumpa o Europie

Choć dziennikarze pytali dziś głównie o decyzję Sądu Najwyższego w sprawie ceł, Donald Trump postanowił podzielić się swoją diagnozą na temat sytuacji w Europie. Jego opinia jest jednoznaczna: Stary Kontynent traci ducha. Prezydent USA stwierdził wprost, że Europa „stała się woke” i zmieniła się nie do poznania. Jednaknagle wymienił Polskę jako jeden z nielicznych krajów, które oparły się tej tendencji.

– Chcę, żeby Europa się wzmocniła. Europa stała się woke. Europa jest nie do poznania – powiedział najpierw amerykański prezydent.

Te kraje Trump stawia za wzór. Polska wśród nich

Co dokładnie miał na myśli amerykański przywódca? Tego nie sprecyzował, ale wyraźnie odróżnił nasz region od reszty Zachodu. Dla wielu obserwatorów to moment, w którym Polska została postawiona za wzór w oczach najpotężniejszego polityka świata. Trump wskazał konkretnie na cztery państwa, które jego zdaniem „poszły w drugą stronę”. Nie wiadomo jednak, o jakie dokładnie działania chodziło prezydentowi.

– Spójrzcie na Węgry, na Polskę, Czechy, Słowację. Są kraje, które poszły zupełnie w drugą stronę – stwierdził.

Trump przedstawiał obraz Europy, która „mięknie” i zatraca własną tożsamość. Nie gryzł się w język, sugerując, że wizyta w niektórych zachodnich państwach może być szokująca dla kogoś, kto pamięta je z dawnych lat.

– Jedziesz do niektórych krajów. Nie chcę mówić konkretnie, ale myślę, że wszyscy wiedzą, o czym mówię. Są nie do poznania – mówił.

Dostało się także ekologii. Prezydent USA ostro skrytykował europejską politykę klimatyczną, twierdząc, że wiatraki niszczą krajobraz i generują olbrzymie koszty.

– Wiatraki niszczą ich pola, piękne łąki i oceany. Płacą fortunę – ocenił.

Na koniec padło ostrzeżenie. Zdaniem Trumpa, Stary Kontynent stoi nad przepaścią z dwóch konkretnych powodów.