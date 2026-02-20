Trump powiedział, czy zaatakuje Iran! Zaskakujące słowa

Spytali Donalda Trumpa, czy zaatakuje Iran. Udzielił niejednoznacznej odpowiedzi

Prezydent USA Donald Trump oświadczył w piątek, że rozważa „ograniczony atak” na Iran. Wypowiedź padła w Białym Domu podczas śniadania z gubernatorami stanów i była odpowiedzią na pytanie dziennikarza dotyczące doniesień „Wall Street Journal”. – Chyba mogę powiedzieć, że to rozważam – stwierdził Trump, odnosząc się do informacji gazety. Nie przedstawił jednak żadnych szczegółów ani potencjalnego harmonogramu działań. Chwilę później z przekąsem skomentował samo pytanie, kwestionując, kto pyta o taką możliwość. Czwartkowy artykuł „WSJ” sugerował, że administracja USA analizuje scenariusz wstępnego, ograniczonego uderzenia militarnego, które miałoby skłonić Teheran do ustępstw w sprawie programu jądrowego. Według tych informacji nie chodzi o operację na pełną skalę, jak na przykład w przypadku Iraku, lecz o demonstrację siły – pierwszy krok wywierający presję, bez wchodzenia w otwarty konflikt mogący wywołać szeroką odpowiedź Iranu.

Gazeta podała również, że ewentualna decyzja mogłaby zapaść w ciągu najbliższych dni. Sam Trump podczas inauguracyjnego posiedzenia Rady Pokoju w czwartek mówił o nadziei na osiągnięcie porozumienia z Iranem. Zapowiedział, że przekona się, czy kompromis jest możliwy w ciągu 10 dni, a następnie doprecyzował, że chodzi o okres 10–15 dni. Jeszcze w środę rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przyznała, że między stronami utrzymują się bardzo duże rozbieżności. Wypowiedzi prezydenta są analizowane przez komentatorów, którzy przypominają wcześniejsze sytuacje. Przed czerwcowym uderzeniem na instalacje jądrowe Iranu Trump zapowiadał, że decyzję podejmie w ciągu dwóch tygodni. Ostatecznie atak nastąpił trzy dni po tej deklaracji.

