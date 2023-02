"Putin szykuje się do większej wojny". Niepokojące słowa szefa NATO

Kilkumilimetrowa kapsułka z radioaktywnym materiałem wypadła z ciężarówki, która przejechała około 1400 km przez stan Australia Zachodnia. Transport przejechał z północy stanu Australia Zachodnia z miejscowości Newman do magazynu na przedmieściach Perth, co stanowi odległość większą niż całkowita długość Wielkiej Brytanii - informowała we wtorek, 31 stycznia, agencja Reutera. Istniały poważne obawy, że kapsułka mogła już utknąć w oponie innego pojazdu i znajduje się setki kilometrów od obszaru poszukiwań.

Przez tydzień szukali niebezpiecznej kapsułki. "Możliwe oparzenie popromienne"

Jak podaje PAP, mieszkańców Australii Zachodniej ostrzeżono, aby trzymali się w odległości co najmniej pięciu metrów od kapsułki w przypadku jej znalezienia, ponieważ ekspozycja może spowodować oparzenia popromienne. Na szczęście w środę, 1 lutego, napłynęły dobre informacje. Kapsułkę udało się odnaleźć na poboczu drogi, którą jechała ciężarówka.

Radioaktywna kapsułka odnaleziona. "Jak igła w stogu siana"

"Biorąc pod uwagę zakres przeszukanego obszaru, odnalezienie tego obiektu było ogromnym wyzwaniem. Grupy poszukiwawcze dosłownie odnalazły igłę w stogu siana" - powiedział szef służb ratunkowych Australii Zachodniej, Stephen Dawson na konferencji prasowej. Kapsułka jest teraz badana, a w czwartek zostanie przeniesiona do specjalnego ośrodka w Perth. Służby zapewniają, że materiał radioaktywny był odpowiednio zabezpieczony i skażenie terenu jest mało prawdopodobne.

WA Emergency Services Minister Stephen Dawson has confirmed the missing radioactive capsule has been found by authorities during a frantic search in WA's outback. #auspol #wapol #wanews pic.twitter.com/kANhqQ66n5— 10 News First Perth (@10NewsFirstPER) February 1, 2023

