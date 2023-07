Rakiety Kim Dzong Una wymierzone w Putina? Trudno uwierzyć, dlaczego!

Zoofilka aresztowana! To, co u niej znaleziono przeraża

Financial Times: Ukraina przejęła od Rosji rakiety, które Putin dostał od Kim Dzong Una. współpraca z reżimem w Pjongjangu zemście się na Putinie?

Kim Dzong Un od początku wojny na Ukrainie starał się na wszelkie sposoby przypodobać Władimirowi Putinowi. Zauważył w tej sytuacji możliwości dla swojego reżimu i wszystko wskazuje na to, że je wykorzystuje. Zaledwie kilka dni temu czerwony dywan i ogromne portrety Putina przywitały rosyjskiego ministra obrony Siergieja Szojgu podczas wizyty w Pjongjangu. Wcześniej Biały Dom twierdził, że ma dowody na wspieranie Rosji przez Koreę Północną, która podobno wysyła wyposażenie dla armii w zamian za żywność, będącą w państwie Kima towarem deficytowym. Były nawet plotki głoszące, że Kim dostaje za dozbrajanie Putina... rasowe konie, do których ma słabość. Teraz współpracę moskiewskiego i północnokoreańskiego reżimu potwierdza ukraińska armia na łamach Financial Times. Wygląda na to, że współpraca z Kim Dzong Unem może się na Putinie zemścić w nieprzewidywalny sposób.

Rakiety od Kim Dzong Una wykorzystywane pod Bachmutem. Strzela z nich Ukraina, nie Rosja

Otóż według Financial Times ukraińska armia w walkach przejęła od Rosjan rakiety otrzymane właśnie od Kim Dzong Una! Rakiety były widziane przy ukraińskich żołnierzach obsługujących systemy rakietowe Grad w pobliżu Bachmutu. Żołnierze ujawnili też, że pewien „przyjazny” kraj „przejął” pociski ze statku, ale nie podali innych szczegółów. „Zdobywamy ich czołgi, zdobywamy ich sprzęt i bardzo możliwe, że również to jest wynikiem udanej operacji wojskowej ukraińskiej armii” – powiedział Jurij Sak, doradca ministra obrony Ukrainy, dodając: „Rosja poszukuje różnego typu amunicji w różnych krajach rządzonych przez dyktatorów, w tym w Korei Północnej i Iranie”.

Ukraine set to enter Crimea ‘soon’ after stealing North Korean rockets: reports https://t.co/PUmxyHaUHc pic.twitter.com/Tx2fYfgwZq— New York Post (@nypost) July 29, 2023