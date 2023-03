Ramzan Kadyrow jest ciężko chory? Sprowadził lekarza z Abu Zabi

Szokujące słowa prawosławnego arcybiskupa. Gwałciciel może trafić do nieba, a jego ofiara… do piekła!

Ramzan Kadyrow jest poważnie chory?

W ciągu ostatnich kilku miesięcy Ramzan Kadyrow znacznie przytył. Ma też opuchniętą twarz - podaje "Bild". Czeczeński przywódca może mieć problemy z nerkami - twierdzi Achmied Zakajew, były wicepremier Czeczenii. Polityk żyjący obecnie na wygnaniu uważa, że to tłumaczyłoby napuchnięte ciało Kadyrowa. W związku zchorobą czeczeńskiego dyktatora, do Groznego – stolicy autonomicznej republiki czeczeńskiej, miał przylecieć lekarz ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Według informacji gazety, jest to dr Yassin El-Shahat, szef oddziału nefrologicznego w szpitalu w Abu Zabi. Jak dodała gazeta, Kadyrow nie ufa moskiewskim lekarzom. Choroba czeczeńskiego przywódcy tłumaczyłaby jego nieobecność na przemówieniu Putina w Moskwie 21 lutego. To, że Kadyrow sprawia wrażenie energicznego i żwawego, jest - jak podaje niemiecka gazeta - spowodowane używkami. Czeczeński prezydent ma być od nich uzależniony, co też mogło doprowadzić do jego problemów zdrowotnych.

Kadyrow został otruty?

Doniesienia niemieckiego dziennika potwierdza rosyjski opozycjonista Leonid Nevzlin - pisze rmf.24. Były oligarcha w mediach społecznościowych napisał, że Kadyrow ma problemy z nerkami i z tego powodu nie uczestniczył w przemówieniu Władimira Putina przed Zgromadzeniem Federalnym. Potwierdził ponadto, że Kadyrow leczy się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Nevzlin poinformował też , że - według jego źródeł - przyczyną problemów z nerkami było otrucie. Kadyrow miał narobić sobie problemów wśród rosyjskich generałów, którzy z kolei mają dostęp do substancji opracowanych przez Główny Zarząd Wywiadowczy (GRU).

Kadyrov is reportedly seriously ill, allegedly with kidney disease - Bild.Putin met with Akhmat Kadyrov, Ramzan's son. It's the 1st time in 20 years that another person is meeting with Putin on behalf of Chechnya.Putin's meeting looks like search & training of a successor? pic.twitter.com/Vg1JqSND81— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 4, 2023

