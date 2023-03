Reese Witherspoon się rozwodzi! "Legalna blondynka" wydała komunikat

Reese Witherspoon i Jim Toth rozwodzą się. Aktorka para wydała wzruszające oświadczenie

"Legalna blondynka" się rozwodzi! Hollywood obiegły sensacyjne wieści o tym, że Reese Witherspoon (47 l.) i Jim Toth postanowili zakończyć swoje małżeństwo. Aktorka potwierdziła te szokujące doniesienia na swoim koncie na Instagramie. Gwiazda wraz z mężem, aktorem i producentem Jimem Tothem wydali wspólne oświadczenie, w którym ogłaszają, że się rozwodzą. "Mamy do przekazania trochę osobistych wiadomości... Z wielką uwagą i rozwagą podjęliśmy trudną decyzję o rozwodzie. Spędziliśmy razem wiele wspaniałych lat i idziemy naprzód z głęboką miłością, życzliwością i wzajemnym szacunkiem dla wszystkiego, co razem stworzyliśmy. Naszym największym priorytetem jest nasz syn i cała nasza rodzina, podczas gdy przechodzimy do nowego etapu w życiu. Te sprawy nigdy nie są łatwe i są niezwykle osobiste. Naprawdę doceniamy szacunek wszystkich do prywatności naszej rodziny w tym czasie" - czytamy na profilu Reese Witherspoon.

Reese Witherspoon. Najsławniejsze role i dwa małżeństwa. Kim jest sławna aktorka?

Reese Witherspoon to 47-letnia amerykańska aktorka. Międzynarodową sławę przyniosła jej główna rola ambitnej intelektualnie, choć słodkiej i stereotypowej blondynki ubranej na różowo w filmie "Legalna blondynka" z 2001 roku. Największym sukcesem Reese Witherspoon było zdobycie Oscara za rolę June Carter, żony Johnny'ego Casha w "Spacerze po linie". Pierwszym mężem aktorki był aktor Ryan Phillippe. Para pobrała się w 1998 roku, rozwiedli się w 2007. Mają dwójkę dzieci, 24-letnią dziś Avę i 20-letniego Deacona. W 2011 roku Witherspoon wyszła za aktora i producenta Joma Totha. Mają 11-letniego obecnie syna.

