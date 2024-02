Ciało Aleksieja Nawalnego jest jednak w kostnicy? Doniesienia o siniakach

Według ustaleń "Nowej Gaziety. Europa" zwłoki Nawalnego znajdują się w kostnicy przy szpitalu w miejscowości Salechard na dalekiej północy, w Jamalsko-Nienieckim Okręgu Autonomicznym. Ciało miało tam zostać przywieziono w piątek wieczorem. Sekcji zwłok na razie nie przeprowadzono – taką informację przekazał anonimowy rozmówca gazety. Pojawiła się informacja, że na ciele opozycjonisty znaleziono siniaki. - Takie obrażenia, jak opisali je ci, którzy je widzieli, wynikają z drgawek. Osoba ma drgawki, próbują go powstrzymać, ale drgawki mogą być bardzo silne, więc pojawiają się siniaki. Powiedzieli też, że miał też siniaka na klatce piersiowej. Ale taki, który pojawia się w związku z pośrednim masażem serca. Oznacza to, że próbowali go reanimować i najprawdopodobniej zmarł z powodu zatrzymania krążenia. Ale dlaczego doszło do tego zatrzymania, nikt jeszcze nic nie mówi - przekazał gazecie informator.

Rzeczniczka Nawalnego Kira Jarmysz poinformowała w sobotę, że administracja kolonii oznajmiła najpierw, iż ciało znajduje się w kostnicy miejskiej w Salechardzie. Matce polityka powiedziano jednak, że ciała tam nie ma. Według oficjalnego komunikatu służb więziennych z 16 lutego Aleksiej Nawalny miał tuż po spacerze w kolonii zasłabnąć i stracić przytomność, a następnie umrzeć po nieudanej reanimacji.

Julia Nawalna dodała w niedzielę (18.02) na Instagramie pierwszy wpis po ogłoszeniu śmierci swojego męża. Napisała: "Kocham cię". Do wpisu dodała zdjęcie z mężem.