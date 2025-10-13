Rosja grozi prezydentowi USA. "To może skończyć się źle dla wszystkich, zwłaszcza dla Trumpa!"

Donald Trump rozważa przekazanie Ukrainie rakiet Tomahawk, co może znacząco eskalować konflikt.

Były prezydent Rosji Dmitrij Miedwiediew grozi Trumpowi, sugerując możliwość "dokładnej odpowiedzi", w tym użycia broni atomowej.

Decyzja o dostarczeniu rakiet może mieć nieprzewidziane konsekwencje. Czy Trump zdecyduje się na ten ryzykowny krok?

Donald Trump rozważa przekazanie Ukrainie rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk. W niedzielę, 12 października Trump odniósł się do tej sprawy podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One w drodze do Izraela. Amerykański przywódca podkreślił, że wcześniej rozmawiał na ten temat telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołdymyrem Zełenskim.

Trump przekaże Tomahawki Ukrainie?

"Rozmawialiśmy o broni, której potrzebują, o rodzajach broni, której potrzebują, bardzo potrzebują Patriotów, bardzo chcieliby mieć Tomahawki. (...) Rozmawialiśmy o tym i tak dalej, zobaczymy. Szczerze mówiąc, będę musiał chyba porozmawiać z Rosją. Czy chcą, żeby Tomahawki zmierzały w ich kierunku? Nie sądzę. Szczerze mówiąc, powiedziałem to prezydentowi Zełenskiemu, ponieważ Tomahawki to nowy etap agresji (...). Najpierw porozmawiałbym z Putinem i mógłbym powiedzieć: »Słuchaj, jeśli ta wojna nie zostanie rozstrzygnięta, wyślę im Tomahawki«" - powiedział Trump.

Miedwiediew grozi Trumpowi. Mówi o "dokładnej odpowiedzi"

Na te słowa zareagowała właśnie Rosja, a dokładnie wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Rosji i były prezydent tego kraju Dmitrij Miedwiediew. "Dostarczenie tych pocisków może skończyć się źle dla wszystkich. A przede wszystkim dla samego Trumpa" - napisał Miedwiediew w komunikatorze Telegram. Dodał także, że nie da się ocenić, czy lecący pocisk Tomahawk jest uzbrojony w głowicę jądrową, a ewentualnie wystrzelenie pocisku leży w gestii USA, a nie Ukrainy. "To nie Kijów Bandery je wystrzeli, ale Stany Zjednoczone. Czytaj: Trump. Jak powinna odpowiedzieć Rosja? Dokładnie!" - napisał, sugerując odpowiedź atomową.