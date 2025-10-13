Trump chce pilnie rozmawiać z Putinem! Dopiero wtedy podejmie decyzję!

Joanna Drzycimska
PAP
2025-10-13 8:29

Od pewnego czasu Donald Trump rozważa przekazanie Ukrainie rakiet manewrujących dalekiego zasięgu Tomahawk. W niedzielę (12 października) na pokładzie samolotu Air Force One w drodze do Izraela amerykański prezydent stwierdził, że zanim to zrobi, musi porozmawiać z Władimirem Putinem. "Czy chcą, żeby Tomahawki zmierzały w ich kierunku? Nie sądzę" - powiedział dziennikarzom.

  • Donald Trump rozważa sprzedaż Ukrainie rakiet Tomahawk, co może być nowym etapem eskalacji konfliktu.
  • Prezydent USA rozmawiał telefonicznie z Wołodymyrem Zełenskim, który zapewnił o wykorzystaniu rakiet wyłącznie do celów wojskowych.
  • Trump zamierza skonsultować się z Rosją w tej sprawie. Jakie będą konsekwencje tej decyzji?

Słowa, o których mowa, padły z ust prezydenta Donalda Trumpa w niedzielę, 12 października. Trump odniósł się do sprawy ewentualnej sprzedaży Ukrainie amerykańskich rakiet manewrujących Tomahawk podczas rozmowy z dziennikarzami na pokładzie samolotu Air Force One w drodze do Izraela. Amerykański przywódca podkreślił, że wcześniej rozmawiał na ten temat telefonicznie z prezydentem Ukrainy Wołdymyrem Zełenskim.

Trump: "Muszę porozmawiać z Rosją"

"Rozmawialiśmy o broni, której potrzebują, o rodzajach broni, której potrzebują, bardzo potrzebują Patriotów, bardzo chcieliby mieć Tomahawki. (...) Rozmawialiśmy o tym i tak dalej, zobaczymy. Szczerze mówiąc, będę musiał chyba porozmawiać z Rosją. Czy chcą, żeby Tomahawki zmierzały w ich kierunku? Nie sądzę. Szczerze mówiąc, powiedziałem to prezydentowi Zełenskiemu, ponieważ Tomahawki to nowy etap agresji (...). Najpierw porozmawiałbym z Putinem i mógłbym powiedzieć: »Słuchaj, jeśli ta wojna nie zostanie rozstrzygnięta, wyślę im Tomahawki«" - powiedział Trump.

Rosja zapowiada "ostrą odpowiedź"

To zdaje się być zmianą stanowiska amerykańskiego prezydenta, ponieważ wcześniej deklarował, że w tej kwestii "w pewnym sensie podjął już decyzję". Mówił jednak, że chciałby się dowiedzieć, jak Ukraińcy będą je wykorzystywali. Również w niedzielę w wywiadzie dla Fox News Wołodymyr Zełenski zapewnił, że rakiety, które Ukraina być może uzyska będą wykorzystywane jedynie do atakowania celów wojskowych w Rosji. "To jest różnica między nami a Rosją" - zaznaczył. Tymczasem Rosja już się odgraża. Zapowiedziała "ostrą odpowiedź", jeśli dojdzie do przekazania Ukrainie amerykańskich rakiet manewrujących.

