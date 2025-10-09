Koszmarne słowa Zełenskiego: "Duże ryzyko, że Putin zacznie wojnę światową"

Nadzieje na pokój na Ukrainie maleją, a prezydent Zełenski ostrzega przed globalnym konfliktem.

Donald Trump wyraża rozczarowanie Putinem, podczas gdy Europa mierzy się z rosyjskimi prowokacjami.

Zełenski obawia się, że Putin rozpocznie "wielką wojnę", aby utrzymać swoją popularność.

Jeszcze parę tygodni temu wydawało się, że być może Donaldowi Trumpowi uda się jakoś doprowadzić do tego, by zacząć przynajmniej rozmawiać o pokoju na Ukrainie. Teraz jednak zdaje się to coraz bardziej odległe. "Jestem coraz bardziej rozczarowany Putinem" - powiedział niedawno amerykański przywódca, a Europa mierzy się z kolejnymi rosyjskimi prowokacjami. Wołodymyr Zełenski, prezydent Ukrainy nie ma wątpliwości, że na pokój raczej nie ma szans. Co więcej, obawia się, że Władimir Putin jest coraz bliższy tego, by rozpętać światowy konflikt.

Zełenski ostro o Putinie: "On rozpocznie wielką wojnę"

"Mobilizacja to na pewno spadek popularności przywódcy Federacji Rosyjskiej. Tylko dlatego jej nie przeprowadził. Uwierzcie mi, oni na pewno nie chcieli płacić dużych pieniędzy za kontrakty. Tak dużych pieniędzy, jak płacili przez te lata. Ale zdecydowali się na to. Wyobraźcie sobie, jaka jest cena ochrony jego osobistej popularności. Dlatego jeśli dojdzie do mobilizacji, będzie to wyzwanie dla Europy. On rozpocznie wielką wojnę" – powiedział Zełenski w czwartek, 9 października, podczas spotkania z dziennikarzami.

"Putin musi sprzedawać sukces"

Według niego takie ryzyko istnieje, ponieważ Putin musi "sprzedawać" sukces. "W szczególności w wojnie przeciwko Ukrainie wszystko, co mógł sprzedać, już sprzedał, i widzicie, jak powiedziałem, towar jest już złej jakości – sprzedaje kłamstwo, że może coś osiągnąć w wojnie przeciwko Ukrainie" - dodał.