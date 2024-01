Rosja planuje "operację specjalną" w państwach NATO w tym roku? Podano miesiąc

General SVR: Rosja planuje "hybrydową operację specjalną" w państwach NATO w sierpniu tego roku. Wcześniej na tej samej stronie pisano, że Putin nie żyje i zastępuje go sobowtór

Tajemniczy profil w mediach społecznościowych General SVR tym razem pisze nie tylko o rzekomej śmierci Władimira Putina i o jego sobowtórze. Po raz pierwszy w dziejach tej strony pojawia się temat zagrożenia państw NATO ze strony Rosji. Dotychczas był tam tylko jeden wpis mogący coś takiego sugerować, choć wcale niekoniecznie: "W piątek [12 stycznia] Sekretarz Rady Bezpieczeństwa otrzyma od Zarządu Głównego Sztabu Generalnego Armii Rosyjskiej raport o przygotowaniu prowokacji w niektórych krajach Europy" - głosił ten tekst. Teraz General SVR mówi wprost nie tylko o państwie europejskim (a przecież nie musiało chodzić wtedy o kraj NATO), ale o konkretnych krajach, należących do Sojuszu. Według informacji, które zostały tam umieszczone, władający obecnie Rosją Nikołaj Patruszew wydał rozkaz przeprowadzenia "hybrydowej operacji specjalnej" właśnie w tym regionie.

"Omówiono nie tylko aktualną sytuację na froncie, ale także perspektywy realizacji hybrydowej operacji specjalnej w krajach bałtyckich"

General SVR twierdzi, że na Kremlu podjęto decyzję o rozpoczęciu tej "operacji" jeszcze w sierpniu tego roku w państwach bałtyckich, chodzi zatem o Litwę, Łotwę i Estonię. Nie jest jasne, czy "hybrydowość" obejmowałaby jakieś działania militarne, czy może tylko cyberataki lub kontynuowanie tak zwanej presji migracyjnej. "Wczoraj Sekretarz Rady Bezpieczeństwa Rosji Nikołaj Patruszew odbył internetowe spotkanie z kierownictwem bloku bezpieczeństwa i bloku wojskowego.(...) Omówiono nie tylko aktualną sytuację na froncie, ale także perspektywy realizacji hybrydowej operacji specjalnej w krajach bałtyckich. Przypominamy, że głównym celem omawianej operacji specjalnej jest podważenie jedności państw członkowskich NATO i w konsekwencji doprowadzenie do rozpadu sojuszu (w najlepszym przypadku). W trakcie dyskusji padły niepochlebne oceny i charakterystyki obecnego stanu rzeczy w Sojuszu Północnoatlantyckim. Przywództwo USA zostało nazwane „najsłabszym i najbardziej niezdolnym” w ciągu ostatnich stu lat. W efekcie uczestnicy spotkania postanowili nie odkładać realizacji planów do czasu wyborów prezydenckich w USA, lecz wyznaczyli termin rozpoczęcia realizacji na sierpień bieżącego roku".

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">⚠️The Baltics Under Threat. Patrushev's Calculations on NATO<br><br>Yesterday, the Secretary of the Security Council of <a href="https://twitter.com/hashtag/Russia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Russia</a>, Nikolai <a href="https://twitter.com/hashtag/Patrushev?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Patrushev</a>, held an online meeting with the leadership of the security and military blocs. Interlocutors were connected to the meeting when… <a href="https://t.co/6bkj5I37fl">pic.twitter.com/6bkj5I37fl</a></p>— generalsvr_en (@generalsvr_en) <a href="https://twitter.com/generalsvr_en/status/1752301550981034391?ref_src=twsrc%5Etfw">January 30, 2024</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

