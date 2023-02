i Autor: AP

Represje jak w ZSRR

Rosjanin chciał wstąpić do ukraińskiej armii. Szok, co go spotkało!

tas PAP 19:27

Rosjanin, mieszkaniec Petersburga, został skazany za próbę wstąpienia do ukraińskiej armii. Oprócz więzienia czekają go represje, jakie stosowano w Związku Radzieckim wobec dysydentów, czyli umieszczenie w psychuszce.