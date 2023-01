Rosyjska dziennikarka pojechała na Ukrainę. Żołnierze Putina zbiorowo ją zgwałcili!

W mediach społecznościowych pojawił się skan pisma wiceszefa rosyjskiej stacji propagandowej NTV, który opisuje, że dwa tygodnie temu dziennikarka została zgwałcona przez żołnierzy w ukraińskim mieście kontrolowanym przez Rosjan. Olga Zenkowa została napadnięta przez grupę kadyrowców, którzy zachowywali się jak dzikie zwierzęta! Razem z nią ucierpiał jej operator kamery Artiom Epifanov, który został dotkliwie pobity.

Do napaści miało dojść 17 stycznia, gdy pracownicy telewizji przebywali w hotelu i jedli śniadanie. Podeszło do nich wówczas kilku mężczyzn, którzy byli ubrani w stroje kamuflażowe i przedstawili się jako „bojownicy z batalionu Achmat”. Sugeruje to, że byli to członkowie oddziału terrorystów, podległego rozkazom szefa Republiki Czeczeńskiej Ramzana Kadyrowa.

Dotychczas osoby, które miały zostać pokrzywdzone w wyniku zdarzenia, nie zabrały oficjalnie głosu w sprawie.

Rosyjskie władze zakazały rozpowszechniania doniesień o incydencie, jednak wyciekł dokument, w którym redakcja domaga się śledztwa, wykrycia sprawców i ukarania ich. W piśmie, datowanym na 21 stycznia, czytamy, że o ataku zostało powiadomione dowództwo sił rosyjskich i służb porządkowych w Melitopolu. Odmówiono jednak wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Na pismo opisujące zdarzenie nie odpowiedział również wyznaczony przez Rosjan gubernator Zaporoża.

Jednocześnie, jak wynika z medialnych spekulacji, stacja nie planuje obecnie publikowania żadnych treści dotyczących omawianego zdarzenia, aby nie przyczyniać się do „dyskredytowania armii”, a co za tym idzie, kreowania jej negatywnego wizerunku.

Wyciekło pismo, w którym dyrektor z rosyjskiej telewizji NTV skarży się, że w Mariupolu rosyjscy żołdacy (być może kadyrowcy) zaatakowali ekipę NTV, która robiła materiał o „wyzwoleniu” miasta. Pobili operatora, po czym grupowo zgwałcili reporterkę Olgę Zenkovą. pic.twitter.com/DDb7BEZmbE— Paweł Rybicki (@Rybitzky) January 30, 2023

In regards to the source of #Russian soldiers raping #Russian propagandist TV presenter Olga Zenkova from NTVWe bring you the source from their own public relations #RussiaIsATerroristState*Noted we wish type of harm on no individual pic.twitter.com/b5UkiFx7iR— Anonymous Operations (@AnonOpsSE) January 31, 2023

