Rosyjski okręt szpiegowski u wybrzeży Europy. Brytyjczycy poderwali śmigłowce

Martyna Urban
Martyna Urban
Źródło PAP
Źródło PAP
2026-11-02 16:27

Rosyjski okręt rozpoznawczy pojawił się w pobliżu wybrzeży Szkocji i prowadził obserwację jednostek NATO uczestniczących w międzynarodowych ćwiczeniach wojskowych. Brytyjska armia zareagowała, kierując w rejon działań śmigłowce marynarki wojennej. Ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii ujawniło szczegóły operacji i alarmujące dane dotyczące rosnącej aktywności rosyjskiej floty w pobliżu brytyjskich wód.

Ciemny rosyjski okręt podwodny na wzburzonym morzu. W tle widać inną jednostkę. O incydencie przeczytasz w serwisie SE.
Autor: Mil.ru/ Materiały prasowe Rosyjski okręt podwodny

Rosyjski okręt szpiegowski obserwował ćwiczenia NATO. Brytyjczycy wysłali śmigłowce

Niepokojący incydent na wodach w pobliżu Wielkiej Brytanii. Rosyjski okręt rozpoznawczy Wiktor Leonow monitorował działania sił NATO podczas międzynarodowych manewrów wojskowych u wybrzeży Szkocji. Informację przekazało w poniedziałek, 2 listopada, brytyjskie ministerstwo obrony.

Według brytyjskich wojskowych rosyjska jednostka przemieszczała się wzdłuż archipelagu Hebrydów Zewnętrznych między 29 września a 8 października. Jej obecność nie umknęła uwadze Royal Navy. Do obserwowania okrętu skierowano śmigłowce Merlin, które śledziły jego ruchy.

Wiktor Leonow to rosyjski okręt rozpoznawczy klasy Wisznia, przeznaczony do prowadzenia działań wywiadowczych i zbierania informacji. Zdaniem brytyjskiego resortu obrony jednostka uważnie obserwowała okręty Sojuszu Północnoatlantyckiego uczestniczące w ćwiczeniach Strike Warrior.

W manewrach brało udział około 2 tysięcy żołnierzy z sześciu państw, w tym Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Kanady i Niemiec.

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Brytyjska marynarka wojenna podkreśla, że odpowiedź na obecność rosyjskiej jednostki była szybka. Śmigłowce Merlin wystartowały z bazy Culdrose w Kornwalii i zostały skierowane w rejon szkockiego wybrzeża, gdzie rozpoczęły obserwację okrętu.

Kapitan James Hall, związany z bazą Culdrose, ocenił, że operacja potwierdziła zdolność brytyjskich sił do szybkiego reagowania na potencjalne zagrożenia.

– Zademonstrowało to nam, naszym przeciwnikom i naszemu narodowi, że mamy wolę i zdolności, by stać na straży ojczyzny przez całą dobę – podkreślił wojskowy, cytowany w komunikacie ministerstwa obrony.

Brytyjczycy zaznaczają, że działania śmigłowców były elementem monitorowania aktywności rosyjskiej floty w pobliżu obszarów o znaczeniu strategicznym.

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Obecność Wiktora Leonowa w pobliżu ćwiczeń NATO nie była jedynym przypadkiem, który w ostatnich tygodniach wymagał reakcji brytyjskiej marynarki wojennej.

W pierwszej połowie października niszczyciel HMS Dauntless oraz patrolowiec HMS Tyne zostały skierowane do monitorowania rosyjskiej fregaty Nieustraszymyj przemieszczającej się przez kanał La Manche.

Brytyjskie ministerstwo obrony przekazało, że Rosjanie w ostatnich trzech miesiącach wykorzystywali tę jednostkę do zabezpieczania transportów, które Londyn określa jako nielegalne.

– Zjednoczone Królestwo odgrywa czołową rolę w zwalczaniu rosyjskiej floty cieni – podkreślono w oficjalnym komunikacie.

Na tym jednak nie koniec. W połowie października HMS Tyne otrzymał kolejne zadanie. Tym razem brytyjska jednostka obserwowała rosyjski okręt Aleksandr Szabalin, który eskortował statek handlowy oraz holownik przepływające przez kanał La Manche.

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Dane przedstawione przez brytyjski rząd wskazują na wyraźny wzrost liczby działań marynarki wojennej związanych z obecnością rosyjskich okrętów.

W ciągu pierwszych siedmiu miesięcy 2026 roku liczba przypadków, w których brytyjskie jednostki podejmowały działania wobec rosyjskich okrętów wojennych na wodach Wielkiej Brytanii i w ich pobliżu, wzrosła o 25 procent w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku.

Brytyjskie siły zbrojne podkreślają, że pozostają w stałej gotowości do obserwowania rosyjskich jednostek i reagowania na ich aktywność w pobliżu strategicznych szlaków morskich oraz obszarów ćwiczeń NATO.

 
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