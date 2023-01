Rosyjski okręt z pociskami hipersonicznymi u brzegów Europy! Co knuje Putin?

Putin użyje broni jądrowej? Były rosyjski dyplomata mówi, kiedy to nastąpi

Dziesięć ofiar strzelaniny w klubie! Otworzył ogień do imprezowiczów

Ukraińskie media o kontrakcie na dostawy żywności dla wojska. To śmierdzi korupcją!

Rosyjski okręt z pociskami hipersonicznymi pojawił się u wybrzeży Portugalii. Marynarka wojenna potwierdza, że to fregata Admirał Gorszkow

Zagranie propagandowe, działalność szpiegowska, tylko ćwiczenia czy realne zagrożenie? Admirał Gorszkow, czyli rosyjski okręt wojenny uzbrojony w pociski hipersoniczne Cirkon, pojawił się u zachodnich wybrzeży Portugalii. Przybycie tej jednostki potwierdziła portugalska marynarka wojenna. Jak dodali przedstawiciele wojska, fregata przebywała tam od 12 stycznia i przybyła w rejon Portugalii od strony Morza Północnego. To już trzeci w ciągu ostatnich trzech tygodni rosyjski okręt, którego obecność odnotowano u brzegów Portugalii. Wcześniej były to statek badawczy RV Akademik Karpinsky oraz statek Kama służący do tankowania jednostek pływających.

Putin wysyła na ocean okręt z bronią hipersoniczną. Którędy płynie Admirał Gorszkow?

Rosyjski okręt wojenny z bronią hipersoniczną został wysłany na Atlantyk na początku stycznia. Władimir Putin osobiście zarządził rozpoczęcie dyżuru bojowego przez fregatę Admirał Gorszkow. Należąca do Floty Czarnomorskiej fregata wyposażona jest w hipersoniczne pociski przeciwokrętowe Cyrkon. Jak stwierdziła strona rosyjska, obecność okrętu to odpowiedź na "wyzwania" ze strony NATO. Zaś Dmitrij Miedwiediew ujął to tak: "Najważniejszy noworoczny prezent, uzbrojony w pociski Cyrkon, wypłynął wczoraj ku brzegom krajów NATO. Zasięg 1000 km, prędkość 9 machów, większa od prędkości dźwięku, a także gwarancja pokonania każdego systemu obrony przeciwrakietowej. Niech zatrzyma się gdzieś w odległości 100 mil od brzegu, blisko rzeki Potomak [blisko Waszyngtonu]. Cieszcie się! W ten sposób oprzytomnieje każdy, kto będzie stanowił bezpośrednie zagrożenie dla Rosji i naszych sojuszników" - napisał na Telegramie były rosyjski prezydent i premier. Z kolei minister obrony Rosji Siergiej Szojgu przekazał wówczas, że fregata będzie płynąć przez Atlantyk, Ocean Indyjski i Morze Śródziemne.

Broń hipersoniczna. Tak chwalili się nią Rosjanie

Jeszcze w 2021 roku Władimir Putin tak chwalił się bronią hipersoniczną: "Teraz po raz pierwszy w naszej historii najnowszej Rosja dysponuje najnowocześniejszymi rodzajami broni, które wielokrotnie przewyższają swą siłą, mocą, szybkością i - co bardzo ważne - precyzją wszystkie te, które istniały do tej pory i istnieją dzisiaj". Odznaczył wówczas twórcę ten broni Gerberta Jefremowa. Rosja twierdzi, że pocisk ten może uderzyć w niemal każdy punkt na całym ziemskim globie, zarówno na lądzie, jak i na morzu czy oceanie, a amerykańska tarcza antyrakietowa nie jest w stanie go powstrzymać.

Sonda Czy Rosja zaatakuje także inne kraje?

QUIZ. Polskie morze. Bez 11/15 nie waż się pokazać z parawanem na plaży Pytanie 1 z 15 Na rozgrzewkę: Rewal leży w województwie... pomorskim zachodniopomorskim warmińsko-mazurskim Dalej