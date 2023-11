Rosyjski samolot wleciał nad kraj NATO. "Nielegalne przekroczenie granicy"

Rosyjski statek powietrzny naruszył przestrzeń powietrzną Łotwy. Radar wykrył intruza w rejonie granicy

Niepokojące zdarzenie w krajach bałtyckich. Jak poinformowało łotewskie ministerstwo obrony, samolot należący do Rosji naruszył przestrzeń powietrzną Łotwy przy granicy łotewsko-rosyjskiej w poniedziałek, 6 listopada. Incydent został wykryty przez radar. Potem statek powietrzny wrócił na terytorium Rosji. Informacja została przekazana do władz NATO oraz do ambasady - MSZ Łotwy wystosowało notę protestacyjną w związku z incydentem związanym z nielegalnym naruszeniem granic. W związku z wojną na Ukrainie i napiętą sytuacją międzynarodową Łotwa wzmacnia swoje granice, a kraje NATO na zmianę patrolują w przestrzeń powietrzną nad krajami bałtyckimi.

„Niezbędne działania, aby zapobiec zagrożeniu dla bezpieczeństwa Łotwy"

„Wczoraj, 6 listopada, radar Sił Powietrznych Narodowych Sił Zbrojnych (NBS) zarejestrował naruszenie łotewskiej przestrzeni powietrznej na granicy Łotwy i Rosji przez rosyjski samolot. Po nielegalnym przekroczeniu granicy samolot wrócił na terytorium Rosji” – brzmi oświadczenie Ministerstwa Obrony Łotwy, które opublikowano we wtorek wieczorem. Jak dodano w tekście, odjęto „niezbędne działania, aby zapobiec zagrożeniu dla bezpieczeństwa Łotwy”, nie podając jednak żadnych szczegółów. Ministerstwo potwierdziło, że „informacje operacyjne zostały przesłane do NATO”.

