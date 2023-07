Wypadek rosyjskiego samolotu szturmowego. Spadł do Morza Azowskiego

Nad Morzem Azowskim doszło do wypadku rosyjskiego samolotu szturmowego Su-25, który spadł do wody z dużej wysokości - poinformowała w poniedziałek, 17 lipca, agencja Reutera, którą cytuje PAP. Całe zdarzenie, do którego doszło w pobliżu Jejska w rosyjskim Kraju Krasnodarskim, nagrał jeden ze świadków. Na wideo widzimy maszynę poruszającą się ze znaczną prędkością, która sukcesywnie obniża tor lotu, by w końcu uderzyć z dużą mocą o taflę wody. Co prawda jej pilot zdążył się katapultować, ale nie wiadomo ostatecznie, czy przeżył - Władze Kraju Krasnodarskiego podały, że tak, ale serwis Mash napisał, że uczestnik wypadku samolotu zmarł po przetransportowaniu na brzeg. Serwis Baza Su-25 dodaje, że maszyna najprawdopodobniej wykonywała lot szkoleniowy, a wstępna przyczyną wypadku była awaria silnika.

