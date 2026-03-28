Dramatyczna nos w Odessie

Noc z piątku na sobotę przyniosła kolejne tragiczne wiadomości z Ukrainy. Rosyjskie drony typu Shahed przeprowadziły zmasowany atak na Odessę i Krzywy Róg, siejąc zniszczenie i śmierć. W Odessie doszło do prawdziwego dramatu, gdy bezzałogowiec uderzył w budynek szpitala położniczego. Jak poinformował szef wojskowych władz miasta, Serhij Łysak, Shahed trafił bezpośrednio w dach placówki. Skutki ataku są przerażające: jedna osoba straciła życie, a jedenaście innych, w tym bezbronne dziecko, odniosło obrażenia. To kolejny dowód na to, że rosyjskie siły nie cofają się przed atakami na obiekty cywilne, w tym te, które powinny być chronione międzynarodowym prawem.

Atak na Krzywy Róg i odwet Ukrainy: Rosyjskie drony sieją spustoszenie

Równocześnie z atakiem na Odessę, rosyjskie drony uderzyły w miasto Krzywy Róg. Jak przekazał na Telegramie Ołeksandr Wiłkuł, szef Rady Obrony Krzywego Rogu, „wróg zaatakował infrastrukturę przemysłową i energetyczną, są także trafienia w części mieszkalnej miasta”. W wyniku tych działań dwóch pracowników jednego z przedsiębiorstw zginęło, a dwóch kolejnych odniosło obrażenia. Rosyjskie drony, określane jako "latające bomby", stanowią poważne zagrożenie dla ludności cywilnej i infrastruktury krytycznej Ukrainy.

Ukraińska armia nie pozostaje bierna. W nocy z piątku na sobotę przeprowadziła ataki odwetowe na cele w Rosji. Jednym z nich był Czapajewsk w obwodzie samarskim, położony w zachodniej części kraju. Według ukraińskiego portalu Militarnyj, do ataku na przedsiębiorstwo produkujące materiały wybuchowe użyto pocisku FP-5 Flamingo. Te działania pokazują, że konflikt eskaluje, a walki przenoszą się na terytorium Rosji, co może prowadzić do dalszego zaostrzenia sytuacji.

Międzynarodowe potępienie i wezwania do odpowiedzialności: Kiedy skończy się wojna?

Ataki na obiekty cywilne, w tym szpitale, są jaskrawym naruszeniem międzynarodowego prawa humanitarnego. Społeczność międzynarodowa wielokrotnie potępiała takie działania Rosji, jednak mimo to, Kreml kontynuuje swoją agresywną politykę. Rodzi się pytanie, jak długo jeszcze będzie trwała ta brutalna wojna i kiedy odpowiedzialni za te zbrodnie zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Los cywilów, w tym dzieci i matek w szpitalach, pozostaje niepewny w obliczu ciągłych ataków. Świat z niepokojem obserwuje rozwój wydarzeń, a apele o pokój i zaprzestanie agresji stają się coraz głośniejsze.

