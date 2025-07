Rosyjskie okręty atomowe ucierpiały podczas trzęsienia ziemi? Niepokojące doniesienia

Narastają spekulacje wokół rosyjskich atomowych okrętów podwodnych. Jaki wpływ na nie miało wczorajsze wielkie trzęsienie ziemi?

Najmocniejsze od czternastu lat i szóste najsilniejsze w historii trzęsienie ziemi nawiedziło wczoraj, 30 lipca rejon Kamczatki na rosyjskim dalekim wschodzie. Miało siłę 8,8 stopni w skali Richtera. Na Oceanie Spokojnym powstały fale o wysokości do czterech metrów, które zagroziły m.in. wschodniej Rosji, część wiosek i portów zostało zalanych. Alarm podniesiono także w Japonii, na zachodnim wybrzeżu USA od Alaski po Kalifornię, w Kanadzie, w części Ameryki Południowej. Obyło się na szczęście bez wielkiego kataklizmu, na to przynajmniej wskazują zaskakujące medialne doniesienia. Owszem, były pewne zniszczenia, ale nie nadszedł spodziewany początkowo kataklizm na miarę tsunami z 2004 roku, które zabiło w Indonezji 230 tysięcy osób. A może jednak trzęsienie ziemi blisko Kamczatki miało jakieś istotne skutki, które nie zostały podane do publicznej wiadomości? Spekulacje na ten temat narastają.

Czy coś się stało z okrętami? Emerytowany oficer rosyjskiej marynarki wojennej zabiera głos

Chodzi o znajdującą się w Zatoce Awaczyńskiej rosyjską bazę okrętów atomowych, która znajduje się zaledwie 120 kilometrów od miejsca, w którym z ogromną siłą zatrzęsła się ziemia. Czy jednostki uległy jakimś uszkodzeniom? Niejasności wokół tej kwestii opisują takie źródła, jak Kyiv Post, Daily Mail czy WION. W zatoce stacjonują strategiczne rosyjskie jednostki nuklearne, w tym okręty podwodne z pociskami balistycznymi. Mimo zapewnień rosyjskich władz o kontroli nad sytuacją, niektórzy wyrażają zaniepokojenie potencjalnym wpływem wstrząsów na bazę. Emerytowany oficer rosyjskiej marynarki wojennej, znany na X jako @Capt_Navy, uspokaja, twierdząc, że nie ma informacji o krytycznych uszkodzeniach baz na Kamczatce. Podkreśla, że bazy te zostały zaprojektowane i zbudowane z myślą o możliwości ataku nuklearnego przez wroga, więc trzęsienie im niestraszne. „Nie mam informacji o krytycznych uszkodzeniach baz marynarki wojennej w Kamczatce. Myślę, że wszystko jest w normie. Te bazy zostały zaprojektowane i zbudowane z myślą o możliwości ataku nuklearnego przez wroga” – napisał @Capt_Navy na platformie X.

Budynki, porty i drogi na Kamczatce uszkodzone

Mimo braku potwierdzonych informacji o uszkodzeniach baz wojskowych, w sieci pojawiły się nagrania pokazujące zniszczenia infrastruktury cywilnej na Kamczatce. Widać zawalone budynki, uszkodzone porty i zniszczone drogi. W Pietropawłowsku Kamczackim, stolicy półwyspu i ważnym węźle morskim, zawaliło się przedszkole, a kilka osób zostało rannych.„Niestety, podczas wstrząsów sejsmicznych kilka osób zostało rannych. Niektórzy zostali ranni podczas ucieczki na zewnątrz, a jeden pacjent wyskoczył przez okno. Kobieta została również ranna w nowym terminalu lotniska” – powiedział Oleg Melnikov, regionalny minister zdrowia. Sytuację pogarsza erupcja wulkanu Kluczewska Sopka, jednego z najaktywniejszych w regionie.

Analitycy wojskowi analizują ograniczone zdjęcia satelitarne i sprzeczne raporty, aby ustalić, jakie okręty podwodne znajdowały się w Zatoce Avacha w momencie trzęsienia. Warunki pogodowe utrudniają jednak analizę. Pojawiają się doniesienia, że w Zatoce Avacha może wkrótce stacjonować tajemniczy rosyjski okręt K-329 Belgorod, który może przenosić torpedy z napędem atomowym i prowadzić podwodne misje szpiegowskie.

Sonda Czy przeżyłeś kiedyś trzęsienie ziemi? Na szczęście nie. Niestety tak.

Mystery grows around state of Russian nuclear submarine base after 8.8-magnitude earthquake rocked far eastern peninsular https://t.co/56VKxsl4mB— Daily Mail (@DailyMail) July 30, 2025

QUIZ. Nowy test z geografii! Pytania o granice, miasta i nie tylko Pytanie 1 z 10 Z jakimi krajami bałtyckimi graniczy Białoruś? Z Litwą, Łotwą i Estonią Z Litwą, Łotwą Z Łotwą i Estonią Następne pytanie