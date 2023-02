Rosyjskie rakiety w przestrzeni powietrznej NATO? Jest ważne oświadczenie

Rosyjska rakieta nad Rumunią, czyli w przestrzeni powietrznej NATO? Władze Rumunii zaprzeczają

Rosyjska rakieta wleciała w przestrzeń powietrzną NATO - taką informację przekazał dziś, w piątek 10 lutego rano dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy generał Wałerij Załużny. Rosja wystrzeliła co najmniej siedemdziesiąt rakiet, przeprowadzając kolejny zmasowany ostrzał Ukrainy i celując w infrastrukturę cywilną i energetyczną. "Te rakiety to wyzwanie dla NATO i zbiorowego bezpieczeństwa. To terror, który można i trzeba powstrzymać. Świat powinien to powstrzymać" - komentował prezydent Wołodymyr Zełenski. Według wstępnych ustaleń rakiety przeleciały nad Mołdawią i Rumunią. Teraz pojawiają się nowe ważne komentarze w tej sprawie. Jest oświadczenie rumuńskich władz. Czy rosyjska rakieta naprawdę przeleciała nad krajem NATO?

Rumuński resort obrony: Rosyjski pocisk był 35 km od rumuńskiej granicy, ale nie znalazł się nad krajem NATO

Według rumuńskiego ministerstwa obrony rakieta Rosji jednak wcale nie wleciała w przestrzeń powietrzną NATO, choć mało brakowało. Rosyjski pocisk wystrzelony dziś z rejonu Krymu znalazł się 35 kilometrów na północny wschód od rumuńskiej granicy. Wleciał w przestrzeń powietrzną Ukrainy, następnie Mołdawii i znów Ukrainy, ale w żadnym momencie nie przekroczył rumuńskiej granicy - wynika z oświadczenia strony rumuńskiej. Jak dodał resort obrony, o godzinie 10:38 rumuńskie lotnictwo wchodzące w skład sił natowskich skierowano na północ kraju, by móc w razie czego zareagować, ale po wyjaśnieniu sytuacji zostały zawrócone.

Sonda Popierasz budowę zapory na granicy z Rosją? Tak Nie Nie mam zdania

QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Znane atrakcje turystyczne Europy. Podróżnicy zgarną komplet Pytanie 1 z 15 Sagrada Família Antoniego Gaudiego znajduje się w... Madrycie Barcelonie Sevilli Dalej