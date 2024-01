Rozjechała narzeczonego, bo flirtował z inną! Wideo pokazało brutalny mord

23-letnia studentka filozofii trzy razy rozjechała samochodem narzeczonego. Twierdziła, że flirtował z inna kobietą na imprezie

"Ryan Watson miał przed sobą całe życie. Został zamordowany przez swoją narzeczoną, Alice Wood, która wielokrotnie wjechała w niego samochodem, potrącając Ryana i powodując, że znalazł się pod pojazdem. Niestety, stwierdzono zgon na miejscu". Tak policja z hrabstwa Cheshire podpisała film, na którym pokazała okoliczności tego dramatu. Do mordu doszło w maju 2022 roku, teraz zbliża się wyrok dla sprawczyni. Co się stało? Pewnego wiosennego dnia para zakochanych z Wielkiej Brytanii wybrała się na imprezę. Oboje dość dobrze się bawili, ale jak potem zeznała Alice Wood, nie podobało jej się, że narzeczony dużo rozmawia z inną kobietą. "Coś między nimi zaskoczyło" - miała powiedzieć i podejrzewać flirt. Zazdrosna studentka w końcu wpadła w szał. Wybiegła przed dom, w którym odbywała się impreza, Ryan wybiegł za nią.

23-latka zostanie skazana na dożywocie? 29 stycznia usłyszymy wyrok dla Alice Wood

Kobieta wskoczyła do swojego samochodu. Początkowo wyminęła stojącego obok Ryana Watsona, ale po chwili z impetem w niego wjechała. Kamera monitoringu uwieczniła moment, w którym potrącony 23-latek wpada pod samochód. Potem Alice Wood rozjechała ofiarę jeszcze dwukrotnie, przejechała też 160 metrów z rannym chłopakiem znajdującym się pod autem. Następnie zapukała do sąsiedniego domu. "Chyba rozjechałam swojego chłopaka, proszę wezwać karetkę" - powiedziała. Początkowo twierdziła, że to był wypadek, ale monitoring nie pozostawił wątpliwości co do okoliczności zdarzenia. Po rozprawie w sądzie koronnym w Chester ława przysięgłych jednogłośnie uznała Alice Wood za winną. Kobieta nie okazywała emocji na sali sądowej. „Prawo dopuszcza tylko jedną karę, a mianowicie dożywocie” – stwierdził sędzia. Wyrok ma zostać wydany 29 stycznia.

i Autor: cheshire.police.uk

Ryan Watson had his whole life ahead of him.He was murdered by his fiancé, Alice Wood after she repeatedly drove her car at Ryan, hitting him and causing him to go under the car.Ryan was sadly pronounced dead at the scene.(1/2) pic.twitter.com/cn7EG5GtTq— Cheshire Police (@cheshirepolice) January 2, 2024

Alice Wood who dragged partner under car in Rode Heath guilty https://t.co/AG8AB8TL6N— BBC News (UK) (@BBCNews) January 2, 2024

