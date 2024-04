i Autor: Anemone123/cc0/Pixabay.com Prokuratura Rejonowa w Ostrołęce poszukuje 2 z 3 domniemanych sprawców zbiorowego gwałtu na kobiecie

Znamy szczegóły

Rząd zmienia definicję gwałtu. "Wystarczy gest albo pozycja obronna"

W środę, 10 kwietnia, Czeska Izba Poselska jednogłośnie zatwierdziła plan zmiany definicji gwałtu z aktu dokonanego pod przymusem na stosunek seksualny bez zgody. Poprawka jest niezwykle istotna i definiuje zgwałcenie zgodnie z koncepcją "nie znaczy nie". By została wprowadzona w życie, teraz musi się nią zająć Senat. Potem trafi do prezydenta, by ten ją podpisał. Media szacują, że stanie się to bardzo szybko.