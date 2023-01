Rzeczniczka Straży Granicznej pozowała do śmiałych zdjęć! Piersi niemal wyskoczyły na wolność. GALERIA

Rzeczniczka ukraińskiej straży granicznej pozowała do seksownych fotek. Fala oburzenia na Iwannę Plantowską

Kiedy ogląda się zdjęcia Iwanny Plantowskiej w mediach społecznościowych, bardzo trudno domyślić się, czym zajmuje się ta młoda, atrakcyjna kobieta. Może to jakaś modelka? Influenserka reklamująca seksowne ciuszki? Nic z tych rzeczy! Plantowska to oficer i zarazem rzeczniczka jednego z oddziałów Państwowej Straży Granicznej na Ukrainie. Okazuje się, że w czasie wolnym od służby seksowna pani oficer szaleje w zachodnich kurortach i pozuje do zdjęć w bardzo skąpych strojach. Nowy Rok świętowała w Paryżu, czego również nie omieszkała uwiecznić. Bardzo krótka mini, głębokie dekolty, wysokie kozaki i "dzióbki" robione do zdjęć, a w pracy mundur straży granicznej. Czy to wypada, zwłaszcza w obliczu wojny na Ukrainie?

Iwanna Plantowska trafiła na dywanik. Wyrzucą ją ze służby za pokazywanie ciała w internecie?

Wielu uważa, że absolutnie nie, ponieważ Iwanna Plantowska jest oficerem państwowej służby w czasie wojny na Ukrainie, a mundur zobowiązuje i takie zachowanie świadczy o braku szacunku do niego i niepoważnym traktowaniu służby. Sprawa została tak nagłośniona przez media na Ukrainie, między innymi przez Unian, że w końcu rozmiłowana w seksownych fotkach pani oficer trafiła na dywanik i zostało wszczęte w jej sprawie postępowanie dyscyplinarne. Skasowała już swoje profile w mediach społecznościowych, ale screeny zdjęć i wpisów nadal krążą po internecie.

Новий скандал у ДПСУ.Якщо ви не знали як виглядає прес-секретар Південного регіонального управління Державної прикордонної служби України Іванна Плантовська, то ось. pic.twitter.com/3ALDVMDns7— Mira Miroslava. (@MiraMiraslava) January 7, 2023

блть, за що воюють хлоці?За що гине нація?Оця чергова корабельна сосна є пресофіцеркою Південного регіонального управління держприкордонслужби України Іванна Плантовська .В той час, як мільйони українців терплять холод і незручності, кругом горе і сльози,... ⬇️ pic.twitter.com/KeQfaR4WiD— Леся Українка (@LesyaUA7Evropa) January 9, 2023

Іванна Плантовська до тюнінга і після. Скільки сюди вкладено бюджетних грошей? pic.twitter.com/SFoJznkO7r— Святослав Скептик (@GodSkeptikCynik) January 9, 2023

