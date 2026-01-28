Są dwie księżne Kate?! Ludzie nie mogli uwierzyć

Asystentka księżnej Kate kopiuje ją coraz bardziej. Pokazały się w tych samych płaszczach

Chyba sklonowali księżną Kate! Podczas spotkania z mieszkańcami Szkocji do tłumów wyszła księżna Kate, a potem... druga księżna Kate? Na pierwszy rzut oka tak to wyglądało. To była jednak tylko osobista asystentka żony księcia Williama. Natalie Barrows tak bardzo naśladuje styl szefowej, że trudno je już od siebie odróżnić! Obie panie miały niemal identyczne, granatowe płaszcze w kratę, a do tego niezwykle podobne fryzury. Dopiero przy bliższym spojrzeniu widać było różnice: płaszcz Kate był projektem szytym na miarę z tkaniny Johnstons of Elgin, natomiast wersja Barrows miała nieco ciemniejszy odcień i inny układ kraty.

Asystentka Kate pracuje w Pałacu jako asystentka prywatnego sekretarza księżnej Walii od 2017 roku

Tym razem efekt był wyjątkowo silny, ale jak przypomina Daily Mail, Natalie Barrows już wcześniej wiernie naśladowała styl księżnej Kate - no chyba, że to żona Williama podpatrywała swoją prawą rękę. W październiku 2019 roku podczas wizyty w Muzeum Historii Naturalnej w Londynie obie panie pojawiły się w burgundowych stylizacjach, a w lutym 2020 roku Kate odwiedziła Południową Walię w eleganckiej granatowej marynarce Hobbs z charakterystycznymi złotymi guzikami. Choć Barrows nie towarzyszyła jej tego dnia, została sfotografowana w bardzo podobnym żakiecie zaledwie kilka dni wcześniej. Kim jest asystentka Kate? Pracuje w Pałacu jako asystentka prywatnego sekretarza księżnej Walii od 2017 roku. Koordynuje korespondencję, odpowiada za kalendarz, organizuje podróże i dba o logistykę. Nic dziwnego, że Barrows niemal zawsze znajduje się kilka kroków za księżną podczas oficjalnych wyjść. To ona w odpowiednim momencie przejmuje bukiety, kartki czy prezenty od poddanych.

Princess Kate’s assistant Natalie Barrows twinned with her in an almost identical tartan coat on an engagement in Stirling, Scotland. Kate, 44, showed her usual grace and sweetness as she interacted with fans 🥹 #katemiddleton #royalfamily 📽️: kingsguardtours pic.twitter.com/6dAk4qLIEc— HELLO! Canada (@HelloCanada) January 25, 2026

